Congresistas demócratas de EEUU se comprometen a actuar ante ilegitimidad de Maduro (VIDEO)

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos manifestó su rechazo a la usurpación de poder de Nicolás Maduro el pasado jueves #10Ene, asimismo, aseguró que miembros de la delegación del Congreso del sur de la Florida presentarán una serie de proyectos de ley para apoyar al pueblo venezolano.

lapatilla.com | Traducción libre de lapatilla.com

We refuse to recognize the legitimacy of Maduro’s presidency. That’s why @RepEliotEngel, @RepDWStweets, @RepShalala, and @RepDMP are joining to introduce legislation to support the people of #Venezuela and hold the illegitimate President accountable for the crisis he created. pic.twitter.com/3JBCJLmwLf

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) January 11, 2019