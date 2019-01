Japón lamenta que Maduro haya tomado el poder sin haber rendido cuentas sobre legitimidad de elecciones del #20May

Posteado en: Destacados, Internacionales

Japón lamentó hoy la investidura de Nicolás Maduro para un segundo mandato como presidente de Venezuela, sin que su Gobierno haya rendido cuentas “suficientes” sobre la legitimidad de las elecciones que lo llevaron a un nuevo periodo como jefe del Estado.

“Es lamentable que la ceremonia de investidura presidencial se celebrara (este jueves) sin que el Gobierno venezolano haya rendido cuentas suficientes” sobre la legitimidad de las elecciones del 20 de mayo de 2018, dijo hoy el Ministerio japonés de Exteriores en un comunicado.

La comunidad internacional, incluido el G7, del que Japón forma parte, “ha expresado ampliamente sus dudas sobre la legitimidad del proceso electoral, que carece de una amplia participación del pueblo venezolano”, expuso la Cancillería del país asiático.

Japón “insta firmemente a que los problemas de Venezuela se resuelvan con una amplia participación del pueblo venezolano y su voluntad libremente expresada, y que la democracia se restaure lo antes posible”, añadió Exteriores.

El Gobierno nipón también se mostró preocupado porque el “deterioro de las condiciones económicas y sociales actuales en Venezuela haya afectado gravemente al pueblo venezolano” y porque “las oleadas (de personas) que huyen de Venezuela estén causando un impacto en toda la región”.

E Ejecutivo del país asiático afirmó que seguirá brindando apoyo al pueblo venezolano y a los países afectados por el éxodo de migrantes de esa nación.

Nicolás Maduro juró este jueves su segundo mandato, que lo mantendrá en el poder hasta 2025 en medio de acusaciones de ilegitimidad por la forma en que consiguió la reelección.

Maduro fue reelegido el pasado mayo con cerca del 70 % de los votos en unos comicios a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos, lo que llevó tanto a partidos opositores como a Gobiernos extranjeros a cuestionar su legitimidad y no reconocer los resultados.

EFE



Comunicado

La situación en la República Bolivariana de Venezuela.

(Declaración del secretario de prensa, Takeshi Osuga)

11 de enero de 2019

1. Con respecto a las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el 20 de mayo de 2018, la comunidad internacional, incluido el G7, ha expresado ampliamente sus dudas sobre la legitimidad del proceso electoral que carece de una amplia participación del pueblo venezolano. Es lamentable que la ceremonia de inauguración presidencial se celebró el 10 de enero de 2019, sin que el gobierno venezolano cumpliera con la responsabilidad suficiente. Japón insta firmemente a que los problemas en Venezuela se resuelvan con una amplia participación del pueblo venezolano y su voluntad libremente expresada, y que la democracia se restaure lo antes posible.

2. Además, a Japón le preocupa que el deterioro de las condiciones económicas y sociales actuales en Venezuela haya afectado gravemente al pueblo venezolano, en particular a las personas en situación de vulnerabilidad, y que las oleadas de personas que huyen de Venezuela estén causando un impacto en toda la región. Basado en el principio de seguridad humana, Japón continuará brindando apoyo al pueblo venezolano, incluidas las personas que huyen de Venezuela, así como a los países vecinos afectados.

Original en inglés

The Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela

(Statement by Foreign Press Secretary Takeshi Osuga)

January 11, 2019

1. Regarding the presidential elections held in Venezuela on May 20, 2018, the international community, including the G7, has widely expressed doubt about the legitimacy of the electoral process lacking a broad participation of the Venezuelan people. It is regrettable that the presidential inauguration ceremony was held on January 10, 2019, without the Venezuelan government fulfilling sufficient accountability. Japan strongly urges that issues in Venezuela are resolved with a broad participation of the Venezuelan people and their freely expressed will, and that the democracy is restored as soon as possible.

2. In addition, Japan is concerned that the deterioration of the current economic and social conditions in Venezuela has seriously affected the Venezuelan people, particularly those in vulnerable situations, and that waves of people fleeing Venezuela are causing a region-wide impact. Based on the principle of human security, Japan will continue to provide support to the Venezuelan people including people fleeing Venezuela, as well as to neighboring countries affected.