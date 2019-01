John Bolton: EEUU no reconoce la toma de posesión del dictador Maduro

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Estados Unidos recordó hoy que no reconoce la controvertida toma de posesión de Nicolás Maduro para un segundo periodo como presidente de Venezuela, celebrada ayer, y apuntó que el mandatario es un “dictador”.

“Estados Unidos no reconoce la toma de posesión ilegítima del dictador Nicolás Maduro. Su ‘elección’ en mayo de 2018 fue vista internacionalmente como ni libre ni justa ni creíble”, señaló el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, en un comunicado.

The US will not recognize the Maduro dictatorship’s illegitimate inauguration. We will continue to increase pressure on the corrupt regime, support the democratic National Assembly, and call for democracy and freedom in Venezuela.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 10, 2019