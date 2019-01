Matan a tiros al rapero gay Kevin Fret en Puerto Rico

El rapero y activista LGTBI, Kevin Fret, de 24 años, fue asesinado a tiros en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, este jueves. El músico era considerado el primer artista latino de trap declarado abiertamente gay.

Según informa la BBC, al artista puertorriqueño le dispararon ocho veces mientras circulaba en moto por las calles de la capital durante la madrugada del 10 de enero, y fue trasladado al hospital más cercano sin que ya se pudiera hacer nada por él. La policía de San Juan ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. El homicidio es ejemplo del repunte de la violencia en el país, pues se eleva a 22 la cifra de asesinatos en Puerto Rico en lo que va de año, según fuentes policiales, publica El País.

Tras confirmar su muerte, el representante de Fret, Eduardo Rodríguez, describió al rapero como “un alma artística” que tenía pasión por la música. “No hay palabras que describan el sentimiento que tenemos y el dolor que nos hace saber que una persona con tantos sueños tenga que irse. Esta violencia debe parar”, añadió.

Kevin Fret was known not only for his music style but also image- who was breaking gender norms in #PuertoRico and stigma about being gay, gender nonconforming, and expressing gender identity freely – in a country where gay people still get mocked, bullied and killed. pic.twitter.com/SQQxePu9vv

— Samy Nemir Olivares (@Samynemir) January 10, 2019