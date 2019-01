Me lo dijo un pajarito ¿Vamos a seguir igual?, por Yrmana Almarza

Posteado en: Opinión

Hoy es 11… El 10 fue ayer y allí tenemos a Maduro, usurpando el poder. Se juramentó en el TSJ ¿y qué pasó? Muchos dirán que no pasó nada cuando en realidad sí pasó. Comencemos por mencionar el sencillo hecho de nombrar a Maduro con todas sus letras “usurpador”. Hoy en Venezuela no hay Presidente, hay un usurpador. Esto lo dijo el nuevo Presidente de la Asamblea Nacional, único poder legítimo que queda en el país, diputado Juan Guaidó. También comenzó el desconocimiento de Maduro como Presidente de la República, por parte de los países del mundo. Con esto, viene el lamentable retiro de las embajadas y todo el personal diplomático. Hasta ahora, lo que vemos son gestos, gestos demoledores que aumentan la presión internacional e interna contra la cúpula mandante. Otro punto que se ha pasado por alto, es que se reveló, a través del Washington Post que el Ministro de la Defensa, General Padrino López, señaló que renunciaría y se empezó a comentar que Padrino huyó o tiene planteado huir del país. Si esto es verdad es grave y si es mentira, es más grave aún porque la duda sólo siembra inseguridad entre los actores que gobiernan hoy el país. Este 2019 inició complicado para un gobierno que comenzará a ser desconocido por los países del mundo, cuyos amigos son dudosa reputación aunque tengan mucho dinero, que no tienen ningún apoyo o respaldo popular y que deberá cargar a cuestas con el mote de “Usurpador”.

La AN… tampoco es que la tiene muy sencilla pero al ser único y legítimo poder en el país hay que apoyarlo. Hay algo de lo que se ha hablado poco y es que este año, es el último año de la Asamblea Nacional. A finales de este año debe haber elecciones parlamentarias. Si no apoyamos suficientemente a nuestro Congreso lo podemos perder y si no exigimos rectitud, coherencia y certeza en las acciones para que no nos decepcionen como se hizo en el 2016 cuando el referendo del 16J, donde se perdió la mayor oportunidad que tuvieron los diputados para sacar al régimen con el apoyo popular, entonces en Venezuela los ciudadanos perderemos no sólo la Asamblea Nacional, también perderemos el país. A Guaidó hay que cuidarlo, acompañarlo, respaldarlo. No podemos dejarlo solo porque el muchacho está haciendo lo que debe hacer pero no puede hacerlo todo él solo y no podemos seguir pretendiendo que desde el exterior hagan lo que nosotros debemos hacer. Aunque aquí en el país nos hayamos quedado los viejos, los niños, los enfermos, los chulos del erario público, los débiles e impedidos, aún queda mucha pero mucha gente que puede hacer la lucha así como muchos jóvenes que no se quieren ir. El país tiene mucha pero mucha esperanza, hoy más que nunca. Venezuela siempre valdrá la pena pero nosotros tenemos que ser más activos y armar de nuevo, con organización, al tejido social para dar la cara en los momentos tan difíciles que se le vienen encima a la República.

Por eso, no podemos seguir así… si nos llaman a protestar, debemos hacerlo así sea desde los ventanales de nuestras casas pero ya es tiempo de decir presentes, porque aunque usted no lo crea, el gobierno que usurpa el poder está en un posición de entredicho que lo debilita. Nuestros líderes de oposición nos decepcionaron mucho y muchas veces, pero hoy tenemos una nueva oportunidad y no tenemos por qué echarlo a perder sólo porque en el pasado las cosas las arruinaron otros. Si quiere, vaya con Guaidó golpe y cuida, lea cuidadosamente sus discursos, revise nuevamente todas sus declaraciones y critíquelo, pero si ama el país y quiere su Libertad, NO PODEMOS SEGUIR INDIFERENTES como lo hemos sido en los últimos meses porque eso sólo hace más fuerte al enemigo y le da más poder. Para debilitar a este gobierno que hoy nos usurpa, debemos todos estar unidos y respaldar el trabajo que desde la Asamblea Nacional se está haciendo porque ahora sí corremos el riesgo de que no quede país para nadie.

Sobre el Magistrado… No dudo que todo lo que diga es cierto. Yo lo que sé es que cada día que pasa después del 10ENE aumenta el peso sobre los hombros de los militares y jueces que sostienen a Maduro en el poder, es decir, cada día es más costoso para ellos apoyar y sostener a este Gobierno y eso, en algún momento obligará a los cómplices a dejar serlo.

En el Zulia… Este miércoles 9 hubo disturbios. Los comerciantes informales reaccionario y exigieron volver al Casco Central a trabajar como siempre lo hicieron. Se encontraron con un piquete de violencia. Hubo saqueos, violencia, miedo, confusión. También hubo anarquía y vandalismo. Fueron más de seis horas de piedras y lacrimógenas. Luego de la desocupación de los buhoneros en todo el Casco Central, el Gobierno regional a cargo hoy de Omar Prieto y el municipal de Maracaibo a cargo de Willy Casanova, se han hecho y se siguen haciendo propaganda con la limpieza del Centro de Maracaibo y con haber acabado con las mafias que allí operaban. Lo que no dicen es que acabaron con el Centro y su vida comercial, informal o no, viciosa o no, imperfecta o no, el Centro de la Ciudad era el lugar de compras de los pobres y eso se acabó, bueno, lo acabaron. Eso es lo que no dicen y otras muchas verdades que los comerciantes saben sobre quienes hoy se dicen nuestras autoridades. Estos choques parecen inevitables, como inevitable parece que así como el Zulia se levantó por este tema, el país se levante contra quienes hoy usurpan el poder.

Rechazo total… Una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana arremetió con la periodista Madelyn Palmar, en el Casco Central durante el enfrentamiento entre comerciantes y la Guardia. Cuando los medios de comunicación son noticia o somos noticia los periodistas, es el mayor indicador de que las cosas están mal en ese país, que la Democracia está muy mal. Mi solidaridad total con Palmar y mi respeto por su valentía, coraje y temple. Si no es porque ella prácticamente se lanza a un vacío, la tanqueta de la Guardia la asesina.

No se desilusione… sigamos con atención todo lo que está sucediendo en nuestro país. Recuerde que la pelea es peleando y esta lucha dejó de ser de fuerza cuerpo a cuerpo y pasó a ser de estocadas. Por todos nuestros muertos, sigamos en pie.

Feliz año nuevo… Dios Todopoderoso nos bendiga a todos y nos dé salud y la alegría de ver a nuestra Venezuela en Libertad y con Democracia.

Nos leemos la semana que viene.

Yrmana Almarza|@Yrmana