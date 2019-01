Robert Alvarado: Veraz… Ni vacío ni usurpación, ¡Voluntad!

Posteado en: Opinión

“Él da fuerzas al cansado, y al débil le aumenta su vigor.”

Isaías 40:29-31

¿Teníamos que esperar el nombramiento de la nueva directiva de la Asamblea Nacional para sentir que podíamos hacer algo por el país? Que sentido tiene hablar de vacío de poder, de usurpación, de ilegitimidad a estas alturas del partido si Maduro está usurpando el poder desde abril del 2013, cuando se robó las elecciones, siendo colombiano, y si lo olvidaron, en enero de 2017 la Asamblea Nacional declaró abandono del cargo del presidente.

Por Robert Alvarado

Entonces no me vengan con cuentos, no pretendan idiotizarnos con discusiones o discursos normativos y deontológicos, hacerlo es poner las cosas fuera de contexto, no obstante, lo bueno es que bajo estas circunstancias uno aprende a distinguir a los “vendedores de ilusiones” de los que piensan con seriedad el cambio político, consientes que en la Asamblea Nacional están forzando la barra para seguir dejando de hacer las cosas que debieron hacerse desde que fueron electos a finales del 2015, es decir, quieren seguir corriendo la arruga.

Como la @AsambleaVE no acató la Constitución el 10E, al no asumir el Poder Ejecutivo, tal como lo exige el artículo 233, se dice alegremente que “es cómplice del régimen, no asumió su responsabilidad, por lo tanto NO REPRESENTA A LOS VENEZOLANOS”. Descubrieron el agua tibia, uso esta expresión popular para ilustrar la sinvergüencería que representa querer determinar responsabilidades a estas alturas cuando Henry Ramos Allup, Julio Borges y Barboza dejaron de hacer precisamente lo que a partir del 10E se le enrostra a la AN como si fuese algo novedoso, como si fuese una circunstancia sobrevenida justo ese día.

Pareciera que nadie quiere reconocer el hecho de estar escurriendo el bulto, la tendencia es a no hacer nada, peor aún, a darle oxigeno al régimen, eso es lo que deduzco igualmente al ver al TSJ en el exilio hablando con Almagro o en sesión plena permanente planificando la acción siguiente. ¡Ah mundo! ¿Tuvieron que esperar el 10E para planificar? ¿Quiere decir que si la AN se quedaba de brazos cruzados y quedando en manos del TSJ en el exilio el reemplazo de Maduro, esta instancia tan cacareada no tuvo previsión para llenar el vació de poder este 10 de enero? ¡Qué cosa más grande caballeros!

¿Entonces quién podrá defendernos? Dios permita que en el Cabildo abierto del 11E haya un pronunciamiento fuera de serie que convierta a Guaidó en el Superman que todos queremos ver rescatando a Venezuela de las fauces de las fierras que nos gobiernan, porque eso es lo que deseamos todos, más cuando las principales instancias internacionales desconocen al usurpador y reconocen la legitimidad de asignar la titularidad del poder ejecutivo en la persona o institución que designe la Asamblea Nacional.

Al final de la historia, sabiendo todos en Venezuela lo que se debe hacer, las estrategias dilatorias no ayudan en estos momentos. En ese sentido, de verdad esperamos que ese llamado a Cabildo Abierto no se convierta en otra demostración de colaboracionismo y cobardía. Recuerden, parafraseando a Dany Bahar, el viernes 4 de enero, desde la Asamblea Nacional dijeron que el lunes 7 anunciaban acciones. El lunes dijeron que el jueves 10E nos contaban. El jueves convocaron a un Cabildo Abierto para hoy viernes 11E. ¿Qué van a decir hoy? ¿Qué el lunes twittean?

El paso o la declaratoria, que ipso jure debió hacerse el 10E conforme al 233, según el sentir de toda la nación, se postergó para despecho de todos. ¿Por qué no se cumplió con el 233 de la Constitución el 10E? ¿Será para hacerlo con el respaldo de “TODOS los venezolanos”, a quienes están convocando, sin reparar que hace tiempo le dimos el mandato para poner fin a la usurpación de poder o al vacío de poder al que no hicieron frente, por lo menos desde que Henry Ramos Allup dijo que en 6 meses tendríamos nuevo Presidente?

El paso o la declaratoria más fuerte que todo el mundo espera, dentro y fuera del país, se anunció para hoy 11E, supuestamente para hacerlo con todas las de la Ley, con el respaldo de gran parte de la comunidad internacional y para despachar desde la clandestinidad o en Brasilia donde ya ofrecieron sede para hacerlo. Y de verdad, hablando por mí, espero que la consigna de Guaidó se haga realidad “¡Solos no podemos, unidos nada nos detendrá!”. Claro, a Guaidó parece que se le olvidó que nunca han estado solos, sucede que los diputados de la Asamblea Nacional se habrían aislado y ahora están pidiendo cacao.

Ahí estaré, a las afueras de la sede de la ONU, prefiero decir en las adyacencias del Parque del Este, teniendo muy claro que no iba a ser fácil, pues hay que tener temple, principios, rectitud y bol… además de obedecer las leyes y la Constitución para poder desalojar a estos criminales del poder. Correr la arruga una vez más sería fatal en todos los sentidos, sería desechar irresponsablemente el reconocimiento dentro y fuera del país de la Asamblea Nacional como única autoridad legitima y como Poder Ejecutivo al que ésta establezca.

Las cartas están echadas, el país demanda libertad, justicia, paz y prosperidad.

¡Hasta la próxima semana, Dios bendiga a Venezuela!