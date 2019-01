John Bolton: Es hora que Maduro se haga a un lado y permita elecciones libres en Venezuela

El asesor de seguridad nacional adscrito a la presidencia de EEUU, John Bolton, dijo que Nicolás Maduro tiene la oportunidad de hacerse a un lado y acatar el clamor por elecciones libres.

“El pueblo de Venezuela, a través de su Asamblea Nacional, le ha dado al régimen ilegítimo de Maduro la oportunidad de hacerse a un lado”, considera Bolton según una publicación en Twitter.

El asesor de la Casa Blanca enfatizó que “es hora de que él preste atención al llamado a elecciones libres, justas y creíbles, de acuerdo con los principios democráticos y constitucionales”.

