Maria Gabriela Martinez: Sin fecha de salida

Posteado en: Opinión

Cuando hablamos de mi país Venezuela, la gente siempre tiende a confundirse, por nuestra forma de hablar tan diversa y por la situación política, unos dirán que es un arroz con mango, otros que es una locura, yo solo les puedo asegurar que vienen meses difíciles pero de pasos firmes para salir del Usurpador Nicolas Maduro y su combo.

El día 5 de enero del presente año se nombro una nueva directiva de la ASAMBLEA NACIONAL Legítima; elegida en 2015, dejando a la oposición con 112 diputados es decir la mayoría del parlamento, desde entonces la Dictadura de Nicolas maduro ha hecho de todo para no dejar legislar a los diputados. Persecuciones políticas a nuestros diputados muchos en el exilio otros encarcelados, el caso más resiente es el de nuestro hermano Juan Requessen. Entre tantas cosas el TSJ Ilegítimo (por no cumplir con los estándares que exige la constitución del perfil de un Magistrado) Declara a la AN en desacato.

Instalan una ANC ilegítima, ya que se saltaron el paso más importante para convocar una constituyente y es la consulta popular. Delegaron al CNE corrupto y ilegítimo (Su periodo ya vencio) Convocar las elecciones presidenciales sin ninguna legitimidad, el pueblo de Venezuela no participó y salen diciendo que Nicolas Maduro ganó las presidenciales con más Votos que chavez en su mejor momento. El desespero por permanecer en el poder.

Este 10 de enero debía juramentarse el nuevo presidente de la república según los períodos constitucionales, y así fue se juramento el Usurpador Nicolas Maduro dándole la bendición a la Dictadura oficializada, reconociendo su ilegitimidad, El grupo de lima, la OEA y distintos actores internacionales.

Venezuela hoy pasa por una sosobra y esperanza abrumadora que no ocurría desde el 2015. El día 10 de enero Juan Guaido presidente de la AN único órgano legítimo en Venezuela, convoca para el día 11 un cabildo abierto donde con las asistencia del pueblo Venezolano deja claro que nosotros vamos a dar la batalla hasta conquistar la Libertad; quiero hacer énfasis en estos fragmentos de su discurso:

“Me apego a la constitución y sus articulos 233, 333 y 350, que me da la legitimidad para ejercer la encargaduria de la presidencia de la República para convocar elecciones libres y convocar al pueblo, la fan y la comunidad internacional para a hacerlo realidad”.

“Por lo tanto, asumiendo la legitimidad que me da la Constitución, convoco al pueblo de Venezuela, a la Fuerza Armada y a la comunidad internacional para lograr la conformación efectiva del Gobierno de transición que convoque elecciones libres, de acuerdo a los artículos 333, 350 y 233 de la constitución nacional”.

“Ante la pregunta: eres el Presidente de Venezuela? Respuesta: Me apego a la constitución, artículo 233. Tengo la legitimidad y a la constitución de mi lado, pero para que pueda ser una plena realidad necesitamos la fuerza de todo para que podamos lograr el cese de la usurpación y elecciones libres, basados en los artículos 333, 350 y 233 de la constitución nacional”.

De la manera mas inteligente y sin decirlo textualmente porque no lo necesita la constitucion habla por si sola, Venezuela tiene Presidente Interino y es Juan Guaido como lo establece nuestra constitución por ser el presidente de la AN y debido al Vacio de poder que hay en el ejecutivo nacional, Pero la realidad es que esto no es tan fácil como suena y la dirigencia opositora lo sabe, La dictadura tiene Usurpada la Presidencia de la República.

Se convocó para el 23 de Enero una protesta nacional, donde demostraremos que UNIDOS saldremos de esta, pero entiendan mis lectores este día no es un día de la Libertad y ya todo así de fácil, no no no, es un paso más hacia a ella, y es lo que quiero que todos entendamos, empezamos una etapa de movilización y organización, la AN no puede sola, de nada vale el respaldo Internacional si nosotros no demostramos nuestro descontento, respaldo a nuestros Presidente Interino Juan Guaido. Y así conseguimos el respaldo más importante que es el de la FAN.

Por eso quisiera terminar este recuento del acontecer político de mi país, haciendo un llamado a la Juventud Venezolana a tomar las riendas politicas junto a Juan Guaido, sin miedo, con esperanza y claro que esto es paso a paso, sin fecha de salida pero en construcción de ella.

Maria Gabriela Martinez

Dirigente Juvenil Nacional de Voluntad Popular