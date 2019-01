Psoe de España: Investidura de Maduro carece de legitimidad al ser electo sin garantías democráticas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Partido Socialista Obrero Español (Psoe) aseguró, por medio de un comunicado en Twitter, que la investidura de Nicolás Maduro carece de legitimidad tras ser electo sin garantías democráticas.

El partido que lidera el actual presidende del Gobierno de España, Pedro Sánchez afirmó que se apegan al mensaje de la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, y desconocen la reciente juramentación de Maduro practicada ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por Maikel Moreno.

Respecto a Maduro, Psoe recomienda “un diálogo sincero que desemboque en elecciones libres”.

Declaration by @FedericaMog on behalf of the EU on the new mandate of President Maduro:

?? The EU deeply regrets that President Maduro is today starting a new mandate on the basis of non-democratic elections.

Full text: https://t.co/mdwHaXtG82#Venezuela

— EU Council Press (@EUCouncilPress) January 10, 2019