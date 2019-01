John Bolton: Condenamos el arresto de Guaidó, efectuado por una policía patrocinada por Cuba y Maduro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El asesor en materia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, rechazó firmemente la detención del presidente encargado, Juan Guaidó, llevada a cabo por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

lapatilla.com

“Condenamos enérgicamente el arresto de la dictadura de Maduro al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaido”, enfatizó Bolton a trevés de una publicación en Twitter.

El vocero del gobierno de EEUU considera que “tales actos de intimidación por parte de la policía secreta patrocinada por Cuba (SEBIN), dirigida por el general Manuel Christopher Figueroa, representan un grave asalto al Estado de Derecho en Venezuela”.

We strongly condemn the Maduro dictatorship’s arrest today of National Assembly President Juan Guaido. Such acts of intimidation by Maduro’s Cuban-sponsored secret police (SEBIN), led by Gen. Manuel Christopher Figueroa, represent a grave assault on the rule of law in Venezuela.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 13, 2019