Mike Pompeo tras la detención de Guaidó: Maduro, EEUU y el mundo están observando

Mike Pompeo, secretario del Departemento de Estado, advirtió que “Estados Unidos y el mundo están observando” atentamente la situación en Venezuela, en referencia a la arbitraria detención del presidente encargado Juan Guaidó a manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

lapatilla.com

“Denunciamos la detención arbitraria del Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, por el Jefe de Inteligencia venezolano Manuel Cristopher Figuera”, afirmó Pompeo en un tuit.

El secretario del epartamento de Estado extendió “un llamado a las fuerzas de seguridad para defender la constitución y los derechos del pueblo venezolano”.

Enfatizó que “EEUU y el mundo están mirando”.

We denounce the arbitrary detention of #NationalAssembly President @jguaido by Venezuelan Intelligence Chief Manuel Cristopher Figuera. We call on security forces to uphold the constitution and rights of the Venezuelan people. The U.S. and world are watching.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 13, 2019