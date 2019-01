Caiga Quién Caiga: ¿Es posible salir de Nicolás?, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

Varios son los escenarios planteados en Venezuela. Observo sin embargo unos más probables que otros. Independientemente de lo que se decida en la AN, luego de producida la fatídica e irrita juramentación de Nicolás Maduro, se inicia un juego de fuerzas, dependiendo de la capacidad estratégica de cada sector. Ciertamente han sido más acertados en el ataque los comunistas totalitarios del gobierno, eso es innegable. Ellos gobiernan gracias al sector militar. La oposición cuenta con el pueblo y este no tiene armas, solo presencia. El Nuevo Presidente de la AN, Juan Guaido, se mueve cautelosamente. Las próximas tres (3) semanas son definitorias. Tengo mucho tiempo exigiendo UNIDAD y COHERENCIA y pareciera estar sucediendo. El camino no es una línea recta. Requiere paciencia. También hemos pedido salir de la zona de confort, arriesgar físico. Haciendo lo mismo de los años anteriores no lograremos resultados distintos.

EL JUEGO QUE VEMOS

Leo a Pedro Benítez en el portal Al Navio y coincido en parte de su excelente análisis.

“Siguiendo el ejemplo de dos extintos regímenes comunistas en 1989: Una transición pactada como en Polonia o un colapso como en Rumania. Vladimir Putin influye en Maduro con el fin de que logre el entendimiento y la normalización de las relaciones con la oposición venezolana para estabilizarse. Pero puede que ya no haya nada que desde la oposición se pueda hacer en ese sentido”.

Los cambios en Europa ocurridos entre 1989 y 1991, tienen razones intrínsecas. Como en estos 20 años, en Venezuela. Descréditos de los partidos políticos vigentes para 1998 y sus actores. Un sector económico, representado en cúpulas de Caracas, ambiciosos de mayor poder, coadyuvaron el crecimiento y fortalecimiento del resentimiento hecho hombre: Hugo Chávez. La creación, tuvo vida propia, libre albedrio y terminó atacando a los procuradores de su nacimiento, no a sus padres que eran otros.

En la Rusia del imperio bolchevique: “La economía y la corrupción de los funcionarios fueron su talón de Aquiles”. Las colas para comprar pan, igual que las nuestras para adquirir cualquier bien, destruyeron el imperio soviético, mucho más que la guerra fría por el arsenal nuclear.

Era impredecible lo que iba a suceder, como lo es, saber en que terminará nuestro caos nacional. Cuba ida a tierra después de la ausencia del subsidio soviético, repite su historia ante el derrumbe petrolero venezolano. Solo se dedicaron a socavar nuestras riquezas durante dos décadas y no aportaran nada a nuestra capacidad económica.

Maduro no es un vencedor, aunque se sostiene. El país está quebrado, incluyendo su escaso piso político de menos de 4 millones y disminuyendo cada día.

Si no lo piensa, lo necesita: Un respiro político, bien por diálogo, negociación o acuerdo. Los propios rusos y chinos lo saben y lo impulsan. Nadie invierte en un país sin posibilidad de retorno económico o político. No es la primera vez que el Gobierno del Kremlin implementa esa jugada. Lo mismo hizo con el régimen sirio. La política está por encima de la fuerza.

Compartiendo parte de su postura, Benitez, plantea dos escenarios, graficando excelentemente la gravedad del momento cuando señala que, aun teniendo el apoyo de la AN “no se resolvería ninguno de los problemas económicos de Venezuela”. El modelo económico va de error en error. La ANC es una auténtica “escalera de anime”, completamente inútil e inocua en logros para la gente.

Para Benitez, “Siguiendo el ejemplo de los regímenes comunistas de Europa Oriental podríamos hablar de una salida a la polaca y otra a la rumana”. “En 1989 el dictador de Polonia, el general Wojciech Jaruzelski, negoció con el sindicato Solidaridad de Lech Wa??sa unas elecciones que terminaron por sacar del poder al régimen comunista. Esa fue una transición pactada. Dado el extraordinario desempeño económico de Polonia desde entonces ese pareciera ser el camino ideal para que Venezuela deje atrás la era chavista”. “Pero hay otro ejemplo, de otro Estado comunista, donde ocurrió exactamente lo contrario. En Rumania, donde la dura política de Nicolae Ceau?escu (casualmente el mismo nombre que el usurpador nuestro) que sometió a la población en los años 80 a drásticos recortes en el consumo de alimentos, vestido, agua corriente y energía eléctrica, derivó en una revuelta popular en 1989 y en la pérdida del apoyo por parte del Ejército al dictador. Unos meses antes el líder soviético Mijaíl Gorbachov le había aconsejado a Ceau?escu que abandonara el poder; no le hizo caso y eso le costó la vida. Así que, al contrario del caso polaco, el régimen comunista rumano acabó por colapso”

En Venezuela las actuales condiciones del país y su propio pasado político hacen más probable el escenario rumano. A excepción de la democracia representativa que dominó en el país durante los 40 años previos a la llegada de Chávez al poder (y le dio paso a este pacíficamente) todos los demás regímenes políticos terminaron por colapso. Un dato a tener en cuenta.

Por supuesto el escenario que Maduro espera se repita es el de la Cuba, posterior al Periodo Especial (1991-1999). Durante casi una década la vida cotidiana de los cubanos retrocedió al siglo XIX (y en determinadas situaciones a la Edad de Piedra) pero Fidel Castro sobrevivió en el poder. Su gran salvador fue Hugo Chávez y el jugoso subsidio petrolero venezolano a partir de 1999. En este punto la pregunta que cabe hacerse es: ¿Dónde está el Chávez que Maduro necesita? Mientras esa pregunta espera respuesta Raúl Castro se prepara para lo peor.

LA TRANSICIÓN

Añorada. Deseada. Ha sido el planteamiento recurrente de la oposición. Si estuviéramos en presencia de algún demócrata en gobierno, que sencillamente la gente no lo quiere, eso sería posible. No es el caso de Maduro and Family. La única posibilidad de esta vía, es que las FANB como un todo lo obliguen. Quizá por ello el planteamiento de una LEY DE AMNISTÍA, para seguir permeando a este sector.

EL PRIMER LOGRO DE GUAIDO

Rescatar la credibilidad de la AN y en general del liderazgo opositor y la esperanza.

OPOSICIÓN AL BATE

Luego de 20 años de fracasos y de estrategias fallidas, con algunas excepciones, necesitan demostrar hechos. Resultados. Un amplio sector de la Fuerza Armada está dispuesta y sigue observando muy de cerca. Tan pronto se percaten de que “el muchacho” gracias a Dios “inmaduro” como le dice Nicolás, puede derrotar al peso pesado, darán el paso. Alrededor de esta premisa existen reuniones, lobbies internacionales, el encargado de negocios de los Estados Unidos como operador principal y posiblemente el próximo en la lista de persona non grata de la dictadura gobernante, no descansa en esas labores, junto al de Colombia, Chile y Argentina.

MADURO PALO ABAJO

Seguirá perdiendo terreno en los sectores populares. Lo sucedido a la impuesta Gobernadora de Lara, es un pequeño ejemplo de lo que pudiera suceder. Ninguno de los Gobernadores electos, se puede dar el lujo de caminar libremente sin mil escoltas y protección. La influencia cubana y el ser títere de intereses económicos, cuyo único objetivo es seguir socavando la riqueza nacional, lo lleva a profundizar sus errores: Modelo Comunal, economía socialista y la deformación de una falsa moneda digital como el petro. Imposible contener la inflación. ¿Es que nadie puede orientarlo y explicarle lo pernicioso de ir de aumento en aumento de salario mínimo? Esta era su única esperanza. Desechar el camino por donde han caído todos sus predecesores ideológicos y asumir un agresivo plan económico de corte moderado liberal. No hay manera democrática de sostenerlo en el poder, salvo seguir actuando como hasta el presente con un CNE ROJO ROJITO igual el Ministerio Público, TSJ, etcétera. El remate fue aumentar el encaje legal de la banca al 60%, para seguir constriñendo la posibilidad de mecanismos que permitan enfrentar la hiperinflación. Buena para la banca. Mala para el ciudadano.

EL PUEBLO TIENE LA PALABRA

La crisis real, la padecida por todos y quizá la más importante para el venezolano común es la económica. El ver como el salario se diluye en una simple compra de un cartón de huevos, la carne, y el resto de los alimentos, padecer los pésimos servicios, basura, inseguridad, sin agua, calles rotas y oscuras, entre otras, es el fundamento de las tertulias diarias. Por lo oneroso del dólar, muchos no podemos ni siquiera pensar en abandonar el país. ¿Estamos atrapados y SIN SALIDA? Pues no. La gente necesita entender que solo a través de un cambio político lograremos la transformación económica. Venezuela aún posee innumerables recursos. Se necesita es talento, que esta dictadura no tiene, salvo especialistas en corrupción, para luego irse del país peleados con Nicolás y pedir asilo.

Esto será lo que tú y millones permitamos que suceda. No hay de otra. Esta es la batalla final. Por primera vez en muchos años, surge una nueva posibilidad.

Tú decides.

