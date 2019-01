EEUU debe reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, dice Marco Rubio (TUIT)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Marco Rubio, senador de los EEUU por el estado de Florida, instó al gobierno presidido por Donald Trump a reconocer a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como mandatario legítimo de Venezuela.

lapatilla.com

“Los EEUU han declarado ilegítima la presidencia de Maduro”, dijo a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

“Bajo la constitución de Venezuela, en ausencia de un presidente, el jefe de la Asamblea Nacional asume el poder hasta nuevas elecciones. Es por eso que los EE.UU. deben reconocer a @jguaido como Presidente legítimo”, sentenció.

The U.S. has declared Maduro Presidency illegitimate.

Under constitution of #Venezuela in the ab­sence of a pres­i­dent,the head of the Na­tional As­sem­bly assumes pow­er un­til new elec­tions.

Which is why U.S. should recognize @jguaido as legitimate President.

— Marco Rubio (@marcorubio) January 14, 2019