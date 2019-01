Gigante de casi dos metros noquea a una niña de 11 años en medio de una discusión callejera ( VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Un corpulento hombre de 1,95 metros de altura ‘noqueó’ a una niña de 11 años en las afueras de un centro comercial en Asheville, ciudad del estado estadounidense de Carolina del Norte, ubicada en el condado de Buncombe.

Por: RT

El incidente ocurrió la noche del pasado sábado. El hombre fue identificado como David Steven Bell, de 51 años, reseña New York Post.

Según se observa en un video, el hombre empuja a la menor, quien reacciona corriendo hacia él, pero este le propina un fuerte puñetazo en la cara y la envía al suelo.

“¡Oh Dios mío! Oh Dios mío”, grita la mujer que está grabando la situación, antes de que culmine el breve video.

El centro comercial de Asheville, donde se produjo el incidente, informó que la policía de la ciudad “respondió inmediatamente” y se hizo el “arresto”.

We are aware of the videos circulating on social media. The @AshevillePolice responded immediately and the situation was diffused. An arrest has been made. Please contact the Asheville Police Department with further questions.

— Asheville Mall (@AshevilleMall) January 13, 2019