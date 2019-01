Una familia voló dos horas sentada en el piso de un avión porque sus asientos no existían (Foto)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una familia se vio obligada a volar en el piso de un avión durante parte del trayecto entre Menorca (España) y Birmingham (Reino Unido) en un vuelo de la aerolínea TUI. Paula Taylor denuncia que debió permanecer sentada en el suelo durante aproximadamente dos horas tras descubrir que los asientos por los que había pagado no existían, publica RT.

El incidente ocurrió en junio pasado, pero solo recientemente ha sido abordado por las autoridades de transporte civil. De acuerdo con la afectada, de 44 años, ella, su esposo y su hija de diez años, residentes del condado británico de Warwickshire, encontraron tres espacios vacíos debajo de los números de sus asientos pese a que llegaron temprano al aeropuerto para evitar inconvenientes.

“Nos miramos el uno al otro como diciendo: ‘¿a dónde se han ido nuestros asientos?'”, relató Taylor al programa ‘Rip Off Britain’ de la BBC.

Family Was Forced To Sit On The FLOOR For Their Two-Hour TUI Flight After Discovering Their Seats Didn’t Exist After Boarding The Plane From Menorcahttps://t.co/Y4aAnoFiRC pic.twitter.com/dJEBjl2ChC

— News Break World (@NewsBreakWorld1) January 14, 2019