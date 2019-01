Wikipedia reporta bloqueos en Venezuela

La enciclopedia virtual más consultada en internet ha reportado varios bloqueos desde Venezuela. Hasta el momento Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) no ha emitido ningún tipo de comunicación oficial.

“Estamos al tanto de reportes sobre el bloqueo de Wikipedia en Venezuela. Según los datos de nuestro tráfico, Wikipedia todavía puede accederse por un alto número de personas en el país. Estamos investigando y reportaremos avances apenas tengamos mayor claridad sobre la situación.”, se puede leer en la cuenta de twitter.

We have seen the reports about Wikipedia being blocked in Venezuela. According to our traffic data, Wikipedia is still available to many users in Venezuela at this time. We are investigating these reports and will update once we have more clarity of the situation.

— Wikimedia (@Wikimedia) 14 de enero de 2019