Autopista de EEUU se volvió un río de CHOCOLATE tras volcarse una gandola (fotos)

Una gandola que transportaba 3.500 galones de chocolate líquido rodó en la carretera interestatal cerca de Flagstaff, Arizona, dejando un río de líquido dulce por toda la carretera, reseña Local 10.

El accidente bloqueo varios carriles mientras las cuadrillas atendían el desastre. Aunque nadie resultó herido en el accidente, la limpieza tomó unas cuatro horas.

“Hay un río de chocolates que bloquean los carriles hacia el oeste de la I-40 en la milla 211, al este de Flagstaff”, tuiteó el Departamento de Seguridad Pública de Arizona . “¡Esta será una dulce limpieza!”

There is a river of chocolate blocking/flowing in the westbound lanes of I-40 at milepost 211, east of Flagstaff. A tanker truck carrying 40-thousand gallons of liquid chocolate rolled over. This will be a sweet cleanup! pic.twitter.com/G03eVdNQZD

— Dept. Public Safety (@Arizona_DPS) 14 de enero de 2019