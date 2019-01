Bolton apoya las importantes decisiones tomadas por la Asamblea Nacional

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, apoyó las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional y exhortó a dirigentes venezolanos y militares a que respeten el estado de derecho y el orden constitucional.

Luego de mostrar su apoyo a la Asamblea Nacional por sus importantes decisiones tomadas en la sesión de este martes, reiteró que la AN “es la única entidad gubernamental legítima y democráticamente elegida en Venezuela”, escribió esta mañana en su cuenta Twitter. “Nosotros exhortamos a todos los dirigentes venezolanos, incluyendo militares, respetar el estado de derecho y el orden constitucional”, remató.

The National Assembly is the only legitimate, democratically elected government entity in Venezuela, and the U.S. supports its important decisions yesterday. We urge all Venezuelan leaders, including the military, to uphold the rule of law and constitutional order.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 16, 2019