Experta revela las claves para tener el primer orgasmo y por qué se debe dejar de fingir

Finalmente se está hundiendo en el hecho de que muchas mujeres luchan por llegar al orgasmo durante la penetración con un compañero. Así reseñó el Daily Mail.

Por Tracey Cox | Daily Mail

Lo que no se sabe es que hasta una de cada diez mujeres nunca ha tenido un orgasmo, solo o durante el sexo con otra persona. Esa es la cifra apoyada por la investigación. Algunos terapeutas sexuales y ginecólogos, que tratan con ella a diario, dicen que la cifra real es mucho más alta.

‘Hay 26 medicamentos aprobados para la disfunción eréctil masculina y cero para las mujeres. Claramente, se ha prestado poca atención a las preocupaciones sexuales de las mujeres, aparte de aquellas que involucran la procreación “, dice el Dr. Sherry A Ross, un ginecólogo con sede en Los Ángeles con 25 años de experiencia.

Esto es a pesar del 43% de mujeres que reportan cierto grado de dificultad para tener un orgasmo, independientemente de las circunstancias. La mayoría de las personas asumen que cualquier persona mayor de 21 años, que sea sexualmente activa, ha experimentado al menos un orgasmo. Piensa otra vez.

La disfunción orgásmica es un problema muy real en la sociedad actual, pero para muchos es tratable. Hay razones físicas y psicológicas por las que las mujeres no pueden llegar al clímax y muchos tienen soluciones. Empecemos por encima de los hombros primero.

Nuestra actitud hacia el sexo

Para muchas mujeres, el no poder alcanzar el clímax es causado por una combinación letal de una educación estricta (particularmente religiosa) y una falta de comprensión sobre su propio cuerpo.

Sentirse avergonzado, tímido o sin educación sobre el sexo son otras razones por las que las mujeres no tienen un orgasmo. El orgasmo no es tan sencillo para las mujeres como lo es para los hombres porque las mujeres asocian muchas emociones al sexo.

Si te criaron para creer que el sexo es ‘malo’ o ‘sucio’, probablemente no te sientas cómodo al tocar tus genitales o permitir que alguien más los toque.

A muchas mujeres ni siquiera les gusta decir la palabra “vagina”, y mucho menos tener el coraje de hablar sobre las dificultades del orgasmo con su pareja o médico.

Vergüenza sexual

Las mujeres que nunca han tenido un orgasmo a menudo se sienten avergonzadas y avergonzadas por eso, así que tampoco hable con sus amigos.

Muchas mujeres juegan el juego ‘vamos a fingir’, incluso entre ellas, que es fácil llegar al orgasmo tanto en solitario como con un compañero. “Cada vez que hablo sobre sexo con mis amigas, me da la impresión de que el orgasmo es fácil para todos, excepto para mí”, me dijo una mujer de 24 años.

“Si sales con tus amigas, entra tres vinos y todos hablan de cuántos orgasmos han tenido esa semana, no vas a levantar la mano y decir que nunca has tenido uno. .

‘Estoy abierto a todo lo que he hecho sexualmente: con cuántos hombres me he acostado, con lo que me meto en la cama. Simplemente no menciono que mientras disfruto del sexo, nunca he llegado al clímax en solitario o con un compañero. “Me paso todas esas conversaciones sexuales sintiéndome como un fraude”.

Tenemos que enseñarnos al orgasmo

Lo que pocas mujeres se dan cuenta cuando descubren el sexo por primera vez es que aprender a llegar al orgasmo es una habilidad, una habilidad de la que no se habla.

“Estoy descontando por completo la pornografía aquí, la forma en que las mujeres se masturban para alcanzar el clímax en la pornografía no se parece en nada a lo que hacen las mujeres en la vida real”.

Sería difícil encontrar a una chica joven en el mundo occidental que no haya visto una película o haya visto a compañeros de clase imitar el movimiento de los hombres masturbándose.

Todos tenemos una idea básica de lo que hacen los hombres para llegar a su clímax. Las mujeres masturbándose es un asunto totalmente diferente. La masturbación para las mujeres es algo que se aprende: usted no nace sabiendo cómo hacerlo instintivamente.

Debe saber que los orgasmos se originan en el clítoris, qué es el clítoris, dónde está y cómo estimularlo de manera efectiva. Si no entiendes el sistema de respuesta sexual femenino, ¿cómo se supone que debes llegar al orgasmo?

Olvídese de que su pareja le dé su primer orgasmo, en caso de que esté esperando: pocas mujeres tienen su primer clímax con un compañero masculino (aunque las estadísticas para las lesbianas pueden ser diferentes) porque él tampoco tiene idea de lo que está haciendo al principio.

La respuesta, por supuesto, es enseñar esta información a través de la educación sexual. Pero la educación sexual es lamentable en Gran Bretaña (y esta es la punta del iceberg de lo que no se enseña).

Las mujeres necesitan información específica

Una de las razones por las que escribí mi primer libro sobre sexo (Hot Sex) fue el extraordinario éxito que tuve con un artículo que escribí sobre la masturbación femenina para la revista Cosmopolitan.

Fue un paso específico, gráfico, paso a paso, ‘ponga su dedo aquí, muévalo de esta manera y luego de esa manera’ guía de los diversos métodos que usan las mujeres para masturbarse.

Fue uno de los artículos más exitosos que nuestra revista había publicado y comprado en casi todos los países que publicaron la revista. Esto fue hace 18 años, antes de Internet y mucho antes de que los libros de sexo fáciles de usar fueran populares. Cosmo recibió cientos de cartas de mujeres.

‘No sé cómo agradecerte. Tuve el primer orgasmo que he tenido en mi vida ‘. ‘¿Cómo se suponía que debía saber qué hacer para tener uno? No tenía ni idea de por dónde empezar. ¿Por qué no me lo han dicho antes?

Hoy en día, hay sitios brillantes de educación sexual por suscripción como OMGYes.com, que enseña a las mujeres a llegar al orgasmo con gráficos, tutoriales prácticos y tecnología interactiva.

Recomendaría encarecidamente a las mujeres que luchan con el orgasmo o la excitación y sospechan que es debido a la falta de educación sobre su cuerpo o técnica ineficaz para visitar el sitio.

No es para los débiles de corazón, pero te enseñará todo lo que necesitas saber sobre el orgasmo, la anatomía de las mujeres y cómo se sienten otras mujeres sobre el sexo.

Las mujeres también tienen ansiedad por el rendimiento

Las mujeres se presionan inmensamente al orgasmo, lo que hace que sea aún menos probable que lo hagan. Si estás acostado, pensando ‘¿Qué me pasa? ¿Por qué no está sucediendo esto? ‘, No estás en el espacio adecuado para excitarte.

Es contraproducente. La mejor manera de ponerte de humor para alcanzar el clímax es eliminar el objetivo de tener que alcanzar el clímax. Concéntrese en lo que se siente bien y lo que no, y vea a dónde lo lleva.

Nuestros socios también se suman a la presión. “Si le confesé a un chico que no había tenido un orgasmo antes, se convirtió en su búsqueda personal para darme uno”, dijo una mujer de 32 años a quien aconsejé.

‘Ellos no dejarían de hacerlo. Después de un tiempo, fingiría tener uno, porque no podía soportarlo más. Se sentirían presumidos, me sentiría aún más miserable e inadecuado.

Si esto le está sucediendo a usted, explíquele a su pareja que preguntar si ha logrado un orgasmo no es útil en absoluto. Diga que los guiará a lo que se siente mejor y que le gustaría que ambos se relajaran para disfrutar de la experiencia en lugar de preocuparse por el final.

“Finalmente llegué a un orgasmo a la edad de 36 años cuando encontré a una pareja que no consideraba el coito como el todo y el final de todo el sexo y, lo que es más importante, que no consideraba el sexo como un fracaso si uno o ambos no lo hacíamos. El orgasmo ‘, me dijo una mujer.

‘La presión estaba fuera y fue profundamente liberadora. Había estado tratando de masturbarme hasta el orgasmo durante años, sintiéndome poco sexy y no como una mujer “real” todo el tiempo. “Cuando yo tenía un orgasmo no importaba, la ansiedad desaparecía y sucedía en unas semanas”.

Causas físicas por no poder llegar al orgasmo

Ese es el resumen de lo que está pasando en tu cabeza. Ahora veamos algunas razones físicas que podrían impedirle alcanzar el clímax. Uno de los más comunes es la medicación.

Se sabe que los antidepresivos y las píldoras contra la ansiedad aplanan las libidos y pueden hacer que las terminaciones nerviosas en los genitales se sientan adormecidas y no respondan a la estimulación.

No todas las marcas tienen este efecto secundario, así que consulte con su médico de cabecera y cambie a otro si sospecha que esto es lo que está causando sus problemas de orgasmo.

Si el sexo es doloroso, tiene sentido que su cuerpo luchará para excitarse o alcanzar el clímax por temor a que conduzca a algo que pueda doler. El sexo doloroso puede suceder cuando no estás lo suficientemente excitado antes de la penetración por falta de juego previo o ineficaz.

Las condiciones médicas como la endometriosis o la artritis también contribuyen, al igual que los síntomas de la menopausia y (obviamente) una historia o abuso físico o sexual.

La diabetes también puede interferir con su capacidad para llegar al orgasmo y una histerectomía, el desgarro durante el parto o las costuras que se usan para reparar después pueden dañar las terminaciones nerviosas que interfieren con la capacidad del clímax.

Consulte a su médico de cabecera y pida que lo remitan a una clínica de medicina genitourinaria si algo de esto se relaciona con usted.

Existen algunos medicamentos que pueden aumentar el flujo de sangre a los genitales, incluidas las cremas (a menudo llamadas “geles para el orgasmo”) que aumentan la sensibilidad.

Algunos ginecólogos también recomendarán la terapia hormonal con estrógenos (que ayuda a aumentar el deseo y el flujo de los genitales para aumentar la sensibilidad) o la terapia con testosterona (aumentando los niveles de testosterona a través de un gel o parche para aumentar el deseo).