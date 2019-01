Pompeo: Felicitamos a la Asamblea Nacional por declarar usurpador a Maduro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El secretario de EEUU, Mike Pompeo, declaró formalmente este martes que Nicolás Maduro es un usurpador del Ejecutivo en Venezuela, al tiempo que reiteró su apoyo a la Constitución.

lapatilla.com

“Felicitamos, reconocemos y apoyamos el coraje de la Asamblea Nacional de Venezuela para declarar formalmente a Maduro como “usurpador” de la democracia y para transferir responsabilidades ejecutivas a la Asamblea Nacional, según los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución venezolana”, escribió Pompeo a través de su cuenta en Twitter, traducido al español.

El Secretario de Estado estadounidense ha manifestado en reiteradas oportunidades su rechazo a Nicolás Maduro y ha hecho, incluso, llamados a las fuerzas de seguridad venezolanas “a defender la constitución y derechos del pueblo venezolano”.

We congratulate, recognize & support the courage of #Venezuela’s National Assembly to formally declare #Maduro a “usurper” of democracy & to transfer executive responsibilities to the National Assembly, per articles 233, 333, & 350 of the Venezuelan Constitution.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 16 de enero de 2019