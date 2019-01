Me lo dijo un pajarito | #YoEstoyConGuaidó, por Yrmana Almarza

Posteado en: Opinión

Rueda la rueda… a cinco días del 23 de enero el país se levanta en esperanza con una conexión emocional que se había perdido hacia la figura de un desconocido, de un novato, del nuevo presidente de la Asamblea Nacional legítima de nuestro país. En las diferentes ciudades, los ciudadanos quienes deseamos un cambio nos hemos vuelto a agrupar con mucho más que ilusión, lo hemos hecho con fuerza, con pasión, con fe, con emoción. Los partidos políticos de oposición están unidos, sí, han cerrados filas en torno a la única oportunidad que hoy tienen y que tenemos para salir de un Gobierno corrupto que nos ha sumido en la miseria y en la indigencia dentro de nuestro país. Los viejos de la política han quedado en el olvido y hoy nuevos liderazgos reman hacia un mismo lado en los partidos. Las voces roncas y huecas no se oyen y al timbre los nuevos dirigentes y lo no tan nuevos pero tampoco bejucos están trabajando fuertemente por la construcción sólida de la ruta correcta porque esta oportunidad parece la última y así se siente. Los cabildos abiertos han sido un exitazo, repletos de gente como nunca antes se había visto. Abuelos, padres, hermanos, hijos, todos los que quedan en nuestra tierra se congregan en los puntos de la cita y gritan a coro que sí se puede, porque en verdad se puede. Las redes sociales han sido la bisagra del movimiento de las almas que de nuevo han salido a la calle. El amor y la pasión por la recuperación de la Democracia estaba allí, dormido; Guaidó lo ha despertado. Valencia fue un gran ejemplo del despertar. Volvió la unidad, concentración y apoyo popular hacia el trabajo político y titánico que está haciendo el nuevo presidente de la Asamblea Nacional y su equipo. Juan Guaidó ha demostrado mucho en muy poco tiempo. Ha demostrado voluntad y amor, una necesaria combinación para hacer y emprender los grandes pasos hacia el cambio. Amar el país, trabajar por su libertad. Guaidó se empezó a preparar desde hace un año para esto. No es un advenedizo, tal vez es un novato, pero no es un pendejo y mucho menos un títere. No tiene empresas de construcción de la Misión Vivienda, tampoco contratistas encargadas de la construcción de Termoeléctricas o intereses en la explotación del Arco Minero y no le debe su libertad a ningún acuerdo con el régimen. Juan Guaidó sólo tiene la gran voluntad de conducirnos hacia la frontera de Libertad apegado a la legalidad, con el apoyo de la Comunidad Internacional y hoy por fin, con el apoyo del pueblo opositor. Él nos ha devuelto el entusiasmo perdido sin engañarnos, sin caernos a coba, sin prometer nada que no se pueda cumplir. Ya lo llaman Presidente. Su arbitraria retención esta semana fue una clara señal de su importancia y valía. Hoy más que nunca Juan Guaidó es Venezuela, es ese país que el régimen no permitirá que llegue al poder porque saben que en algún momento tendrán que pagar lo que nos han hecho. Es el país que no olvidará sus muertos, por qué murieron y quién los mató, sólo por mencionar un punto de los tantos que están en el corazón de quienes hoy siguen en Venezuela soñándola libre, próspera, soberana de verdad. #YoEstoyConGuaidó, lo apoyo y hoy cuando escribo este comentario, veo que el país también lo apoya y ese apoyo hay que cuidarlo, manejarlo bien, que no caiga en efervescencia para que no desinfle, para que nuestra gente entienda que esta no es una gesta libertaria de un día, que hoy en Venezuela la lucha se está haciendo de la manera correcta, por la vía regular, la del camino largo y para que se haga más corto debe contar con el apoyo de todos los organismos y fuerzas vivas de la Nación empezando por los militares, grupo que sostiene en poder al poder. El 23 de enero, Guaidó tiene un gran reto, es una gran prueba y para ello, debemos estar a su lado, no dejarlo solo, estar junto a él porque estar con él es estar con Venezuela y será la mayor demostración de apoyo que podremos dar a la Comunidad Internacional sobre nuestra disposición a trabajar en todas las opciones que sean necesarias para salir de esta pesadilla que comenzó con Hugo Chávez disfrazada de socialismo humano y se ha convertido en el peor de los martirios de los venezolanos decentes en las manos de Maduro y su combo. Estar con Guaidó este 23 de enero será la validación que la Comunidad Internacional requiere para darnos un apoyo más firme, más tangible y será la gran asamblea ciudadana que le dará a Guaidó la legitimidad necesaria para hacer lo que debe hacer.

Pero están negociando… Y eso es lo correcto. Hasta en las guerras más cruentas se negocia. Una muestra de la negociación entre quienes hoy usurpan el Gobierno y quienes están buscando la salida de estos usurpadores, que ojo, no son los mismos que los gobernadores, alcaldes, concejales o diputados electos en los periodos recientes, y esto lo digo porque si cambia el gobierno arriba ellos no cambiarán aún y esto todos debemos tenerlo claro, es la presentación de un nuevo gabinete en este ilegítimo periodo. En este “equipo rojo” las salidas y reacomodos dicen mucho de la negociación. La salida de Reverol, el envío de Rodríguez a una embajada, la sacada de dos gobernadores de sus entidades para ser parte del Gobierno, entre esos, el joven Héctor Rodríguez quien hasta hace poco sonaba como uno de los potables, junto a Lacava, para encabezar el Gobierno de Transición, dice mucho de la negociación. Con lo que yo creo, fue un secuestro express intencional contra Guaidó el pasado 13, la aclaratoria inmediata por parte del régimen al calificar la acción como un dibujo libre por parte de los funcionarios que la ejecutaron y no como una orden de ellos, dice mucho también de esa negociación y de las divisiones internas del oficialismo. Ahora bien, ¿qué están negociación y quienes para quiénes? No lo sé, lo que sé es que siempre se negocia y esta vez, les pido que acepten y entienda que debemos dar un voto de confianza a Guaidó y su equipo, ellos están siendo muy bien asesorados para tomar las mejores decisiones y esto sí lo sé de fuente cercana, de primera línea de Guaidó. No se van a permitir errores y el régimen de Maduro lo sabe por eso hay toda una batería de guerra sucia, como la que hizo el mismo Maduro al aumentar el sueldo mínimo y allí tienen que la repuesta de Guaidó fue la Ley de Amnistía para todo funcionario que ayude a la recuperación de la Libertad. Recuerden, este esto es una Dictadura, es una narcodictadura militar, una tan poderosa como podrida, tan enquistada que para sacarla hay que negociar mínimas condiciones con ellos porque de la noche a la mañana ellos no van a dejar sus grandes negocios multimillonarios y como ninguno de ellos quiere pagar, todos quieren impunidad y felicidad, hay que negociar.

La semana pasada… Quiero ofrecer una disculpa a todos los amigos que desde la Gobernación del Zulia me leen. Con toda razón me reclaman el no haber comentad lo sucedido en el Lía Bermúdez. El Centro de Artes de Maracaibo (CAM) se está cayendo a pedazos y es literal, el techo está punto de desplomarse. No hay aires acondicionados, no hay agua en ningún espacio, las salas de exposición han tenido que cerrar. Responsabilizan de tal daño a Wolfang Viloria, quien ocupó el cargo que tenía Régulo Pachano. Viloria fue puesto allí a dedo por el Gobernador Omar Prieto. No puedo más que calificar como un gran error de Prieto esa designación, bueno, otro de sus errores. Prieto se equivoca mucho aunque tenga una vez a la cuaresma algún acierto. Viloria ha desmantelado el CAM, ha despedido a casi todo su personal y ha hecho huir a gente de gran valía como Amílcar Briceño, quién paradójicamente también fue designado por Prieto como director del Lía. Briceño, a diferencia de Viloria, sí se preocupó por el coso cultural porque ama la cultura y su defensa al CAM fue tan férrea que le mereció ser víctima, junto a su familia, de graves amenazas a sus vidas inclusive. Me comentan que el principal enemigo de Briceño es el Secretario de Cultura de la Gobernación del Zulia, es decir, la persona de confianza en materia cultural del Gobernador Prieto. ¡Qué tristeza! Así están las cosas en cultura regional y no me quiero imaginar cómo estarán los cuchillos en otras dependencias como el Puente, Salud, Finanzas, Comunicaciones, en fin. Es un hervidero esa gestión de Prieto y da dolor cómo han sumido en la desidia y el abandono a uno de los grandes museos de nuestra ciudad. Dios lo perdone, porque el Zulia no olvidará este atentando contra sus espacios, cometidos por gente de la peor calaña.

Vergüenza… El Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova es una vergüenza para los marabinos. Lo único que hace es darse vida en los mejores restaurantes de la ciudad, gastándose el presupuesto del Municipio en manjares, placeres inmundos y trapos de lujo que como chavista y revolucionario jamás se podría pagar. Luego de montar un Concejo Municipal de lacayos que le aprueban sin discusión todo barbarismo legal que el nuevo Alcalde necesita para hacer de Maracaibo su pulpería particular y la de su grupito de amigos y amigas especiales, ahora Casanova pretende saquear el bolsillo del sector comercial marabino con el cobro de la obligación tributaria local en una especie desconocida como es el Petro. Pero lo que da más rabia, es lo descarado de sus colaboradores u operadores, que sin pudor alguno le piden a los empresarios que paguen en dólares físicos o que si no pueden sostener sus empresas o negocios que les digan en cuánto lo venden para comprarlos. ¿La Contraloría existe? ¿Existe algún órgano que limite las barbaridades que está cometiendo Casanova y su combo? ¡Por Dios Santo, están destruyendo la ciudad! Los empresarios marabinos están solos en un enfrentamiento con la Autoridad que en vez de incentivarlos y motivarlos los están desplumando y para remate les ofrece comprarle los pellejos que les queden colgando después del desplume. ¡Eso no es un Alcalde, es una vergüenza! ¡Eso no es una gestión municipal es un saqueo a la ciudad y sus ciudadanos! Lo más triste es que con los problemas tan rudos que hay en la política nacional, Maduro y su equipo están ocupados viendo cómo hacen para no dejar de ser poder que no van a mirar a ningún lado y menos hacia Maracaibo, por eso estos bandidos que hoy nos gobiernan están haciendo lo que les da la gana y como les da la gana. Mi recomendación a todos los empresarios y comerciantes que están siendo extorsionados y chantajeados por esta gestión municipal que denuncien. Si Casanova les va a quitar sus negocios, DENUNCIENLO. Amigo empresario, sé que es duro lo que le voy a decir pero pierda su negocio dejando al descubierto a este bandido que nos gobierna y a sus bandidos colaboradores. Si Casanova los va a quebrar, DENUNCIENLO. Queden en la ruina pero revelen el modus operandi de este hombre y su equipo para hacerse de fortuna fácil. Prenda el ventilador sin miedo porque si van a perder pues que pierdan ellos también. ¡Ruines! Jamás en las gestiones de los Rosales se había visto semejante vagabundería pública o en la de Di Martino que creó una élite de empresarios que se hicieron multimillonarios en un dos por tres. Por eso es que no lo quieren ni lo querrán pero eso no les importa, sólo les importa hacerse ricos a costa de lo que sea y como sea. ¡Gobierno de bandidos!

Grave deterioro…. El peligro camina por las calles de Maracaibo. Esta semana al menos tres personas han denunciado públicamente haber sido víctimas de robo a la salida de supermercados y panaderías. Les roban la comida. Esto es grave. Siempre escribo que nadie se va a dejar morir de hambre en su casa y menos, si tiene niños llorando hambre. Esta es la verdadera herencia de un sistema de Gobierno que han empobrecido al 80 por ciento de su población y la ha sometido a esperar una caja de Clap. Los atracadores son hombres y las víctimas con mujeres que cargadas con lo mucho o poco que pueden comprar son despojadas de las compras. No es mentira que en Venezuela se pasa hambre. No es mentira que en el Zulia se pasa hambre. No es mentira que en Maracaibo se pasa hambre. Y así será el nivel de desespero que ahora, se está robando comida. Peligroso dejar crecer este mal porque de los arrebatones a las puertas de los comercios a que se metan en las casas en busca de comida y roben las neveras o secuestren gente para robarlas en nombre de tener hambre, lo que hay es un paso. Igualmente hay un incremento en la ola de violencia. Delincuentes esperan a la gente a las puertas de sus trabajos para robarles las carteras, los morrales, bajarlos de los carros a punta de pistolas, arrebatarles los teléfonos y “El Zulia Segura” bien gracias. El éxito de este Gobierno está allí, en cada bolsa de comida que le roban a un ama de casa a la salida de un supermercado y en cada arrebatón que hace un delincuente a la poca gente decente y trabajadora que queda en nuestra tierra. Dios nos ayude a ver pronto una luz de normalidad en mi país y que con esa luz de normalidad, se piense primeramente en los más necesitados, en esos hermanos venezolanos a los que hay que resolverles lo inmediato: la comida de sus casas para luego, comenzar a trabajar en los demás.

¡Por fin! Los partidos políticos en el Zulia se han puesto de acuerdo y se están organizando en una especie de vocería coordinada para que cada diputado de la Asamblea Nacional tenga participación en sus circuitos y explique, con pelos y señales, sin mentiras ni generar falsas esperanzas, lo que desde el Congreso se está haciendo por la Libertad de Venezuela. Los líderes de los partidos en el Zulia se están comunicando con concordia, sí, como lo leen, se hablan con concordia y han acordado remar hacia un mismo lado. Tal y como lo dije arriba, repito, que esta puede ser la última oportunidad que tengamos y en ella, nos estamos jugando el país. Me alegra saber que estas cosas están pasando acá, porque de verdad, los odios, rencillas y cobros de facturas entre los partidos erosionaron por completo la unidad partidista de las organizaciones políticas de oposición. Han bajado las banderas de las divisiones, han dejado de lado los odios y rencores, han cesado los celos y han puesto a dormir los protagonismos porque por fin entendieron y aprendieron que este es el momento y si no van unidos y blindados todos, cuidándose todos, se friegan todos. Qué lástima que tuvo que morir tanta gente y se tuvo que ir mucha más y tuvimos que llegar a la precariedad social para que nuestra gente de los partidos entendiera que primero está el país y no ellos y sus egos y sus intereses, pero bueno, hoy están todos con Guaidó y así debe ser. No hay por qué creer que algo saldrá mal ahora. Enhorabuena.

Mientras tanto… el cartón de huevos pequeños se vende en seis mil soberanos mientras que el sueldo, el nuevo, el decretado por el usurpador son 18 mil, es decir, unos tres cartones de huevos o unos tres kilos de queso duro que anda por los seis mil soberanos igualmente. O nos ponemos serios o aquí no habrá país para nadie.

5 dólares… Sólo para entender lo agudo de la hiperinflación descontrolada que vivimos los venezolanos, con el aumento de sueldo que estableció el usurpador, un venezolano gana al mes un poco más de cinco dólares al mes pues el marcador de la economía venezolana no es el dólar Dicom sino el paralelo que este jueves 17 enero supera los tres mil 100 bolívares por dólar. La economía será el primer tema a abordar no sólo de un nuevo gobierno en Venezuela sino de estos usurpadores porque el imperio de corrupción que ha crecido bajo su amparo se los está comiendo vivos. Lo imperdonable es que su ambición nos está costando muy caro a todos los venezolanos.

Sin agua y sin electricidad… siguen los problemas de flujo eléctrico en el Zulia y de abastecimiento de agua potable. A pesar de las denuncias y reclamos de las comunidades, no hay forma que las autoridades acepten que la falta de mantenimiento y su ineficiencia son las razones directas de las fallas en estos servicios. La tesis del saboteo ya hiede pero es la excusa que dan mientras que cada vez que se va la electricidad, pacientes en las UCI’s de los hospitales pierden la vida. Servicios hospitalarios vitales se dejan de prestar porque el agua por tubería no llega desde hace meses y la poco agua que reciben los centros de salud por cisternas se raciona y direcciona a los servicios con mayor demanda, esto sin mencionar los pesares que en las comunidades estar sin agua y sin electricidad significan. Un camión cisterna lo están vendiendo por encima de los 10 mil bolívares, lo que es mucho, pero mucho dinero en un país donde destacan los pocos que ganan en dólares físicos y son quienes pueden pagar un cisterna para mitigar las dificultades de vivir sin agua.

Felicitaciones… esta semana se celebró el Día del Maestro. Mi admiración, respeto y alta estima a esos hombres y mujeres que a pesar de lo golpeado que están no dejan de ir a sus centros educativos a dar lo mejor que pueden para enseñar a los pequeños y los jóvenes de mi país. Un Maestro es un segundo padre. Quiero darles a todos las gracias por seguir adelante contra el viento en la cara, contra la marea, contra las tormentas. Gracias, gracias por educarnos y gracias por no dejar solos a los chamos. Aunque sientan que no haya nada que celebrar, les cuento que yo les celebro que tienen la valentía y el coraje que este país necesita.

Mientras tanto… los venezolanos siguen saliendo del país ilegales porque un pasaporte, con el nuevo aumento de sueldo se puso en 72 mil bolívares, cuatro sueldo mínimos completos y el Saime tiene parado todo proceso para la expedición del mismo. No hay forma, ni pagando en dólares que es lo que piden los gestores del Saime para un pasaporte, que le den a un venezolano el documento de identidad internacional. Entregar los dólares que puede ser hasta 500 en efectivo, es una suerte de idiotez de gran tamaño porque los gestores, que por lo general son agentes del Saime operando a través de terceros, agarran los verdes y se pierden, dejando al solicitante guindando de una brocha. ¡Terrible!

No olvide… hay que apoyar a Guaidó, este es el último periodo de nuestra Asamblea Nacional. Si la perdemos, que el último en salir apague el bombillo y ponga candado a la puerta. Lo espero en la marcha del 23 para ver si nombran a Guaidó Presidente Interino y gritamos “LIBERTAD”. Al ser reconocido por los países del mundo les cuento que el negrito podrá modestamente mortificar a la administración Maduro y su grupete al tomar el control de todas nuestras cuentas en dólares en el exterior y remover todos los cargos diplomáticos por decir algo.

Nos leemos la semana que viene.

Yrmana Almarza|@Yrmana