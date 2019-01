EN VIDEO: Un hombre escapa por el túnel del metro de Nueva York tras intentar violar a una mujer

El Departamento de Policía de Nueva York (EE.UU.) ha arrestado a un individuo sospechoso de intentar violar a dos mujeres entre el 17 y el 18 de enero cerca de una estación del metro en el distrito neoyorquino de Brooklyn, publica RT.

El primero de los hechos ocurrió la madrugada del jueves, cuando una mujer de 27 años abordó un convoy en la estación Franklin Avenue. El presunto agresor, identificado como Daniel Jean-Pierre, de 37 años, inicialmente trató de besar a su víctima, pero ella lo apartó.

El supuesto atacante entonces la sujetó y ambos forcejearon, hasta que en un momento dado el individuo le bajó los pantalones y la ropa interior a la víctima con el objetivo de agredirla sexualmente, de acuerdo con la denuncia.

?WANTED for ATTEMPTED RAPE: black male, 35 to 45 years old, 5'7", 150 lbs. On 1/17/19 at 1:15 am, on the northbound "4" train near Atlantic Ave in Brooklyn, the suspect pulled the victims pants off and attempted to rape her. If you have any info call @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/xsqZLkImqb

— NYPD NEWS (@NYPDnews) January 18, 2019