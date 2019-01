Muere Tony Mendez, agente de la CIA y héroe de la película “Argo”

El exagente de la CIA Tony Mendez, que planeó una ingeniosa operación de rescate de diplomáticos estadounidenses en Irán en 1980 y que inspiró la película oscarizada “Argo”, murió el sábado, anunció su familia.

El exespía, de 78 años, llevaba más de 10 años luchando contra la enfermedad de Parkinson, indicó su familia en un comunicado difundido en Twitter por su agente literaria Christy Flecther.

Mendez será enterrado en el estado de Nevada en una ceremonia privada, precisó.

Falleció en un establecimiento médico de Frederick, en Maryland, cerca de Washington, según medios de comunicación estadounidenses.

En 1979, cuando revolucionarios iraníes tomaron rehenes en la embajada estadounidense en Teherán, un grupo de diplomáticos logró escapar por una puerta oculta y se refugió en la embajada de Canadá.

Tony Mendez, experto en operaciones de exfiltración de la agencia estadounidense de inteligencia, ideó entonces una incierta operación de rescate.

El plan consistía en lanzar en Hollywood la producción de una falsa película de ciencia ficción, “Argo”, viajar a Irán fingiendo buscar localizaciones y volver a Estados Unidos con los rehenes, haciéndolos pasar por miembros del equipo de rodaje.

El 27 de enero de 1980, gracias a falsos pasaportes canadienses, los seis diplomáticos pudieron abandonar Irán sanos y salvos.

La historia de ese rescate inspiró el filme de suspense “Argo”, dirigida y protagonizada por el estadounidense Ben Affleck, que logró el Óscar a la mejor película en 2013.

El secretario de Estado estadounidense y exjefe de la CIA, Mike Pompeo, calificó a Mendez de “oficial de inteligencia increíblemente talentoso”, en Twitter.

“Sacar a estadounidenses de la República Islámica de Irán en 1980 fue solo uno de sus numerosos logros”, añadió.

Ben Affleck, que interpretó el papel de Tony Mendez en “Argo”, definió al fallecido como “un verdadero héroe estadounidense”.

“Era un hombre con una elegancia, una decencia, una humildad y una bondad extraordinarias (…) Estoy tan orgulloso de haber trabajado para él y de haber contado una de sus historias”, tuiteó.

Tony Mendez was a true American hero. He was a man of extraordinary grace, decency, humility and kindness. He never sought the spotlight for his actions, he merely sought to serve his country. I’m so proud to have worked for him and to have told one of his stories. #RIPTonyMendez

— Ben Affleck (@BenAffleck) 20 de enero de 2019