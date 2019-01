Trump vuelve a increpar a Pelosi por el muro y el cierre del gobierno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó el domingo a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, de actuar de forma irracional, después de que rechazara una oferta del mandatario para financiar el muro en la frontera con México.

En un virulento mensaje de Twitter, Trump llegó al extremo de pedirle a Pelosi, electa por California, que limpiara las calles de San Francisco, donde reside.

“Nancy Pelosi se comportó de manera tan irracional y se movió tanto hacia la izquierda que ahora se ha convertido oficialmente en una demócrata radical. Está tan petrificada por los izquierdistas de su partido que perdió el control”, escribió el presidente.

“Y, por cierto, limpie las calles de San Francisco, ¡están asquerosas!”, agregó el Trump.

Nancy Pelosi has behaved so irrationally & has gone so far to the left that she has now officially become a Radical Democrat. She is so petrified of the “lefties” in her party that she has lost control…And by the way, clean up the streets in San Francisco, they are disgusting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de enero de 2019