Senador Marco Rubio sobre el alzamiento de militares: Una unidad de la GNB se comprometió a seguir la Constitución

Marco Rubio se pronunció este lunes luego del alzamiento militar que tuvo lugar en Venezuela contra Nicolás Maduro y reiteró que el presidente chavista no fue elegido legítimamente bajo la Constitución.

“Una unidad de la GNB se comprometió a seguir la Constitución y el régimen respondió con sus propias fuerzas”, señaló el republicano a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, criticó el accionar del régimen luego de que vecinos de Cotiza se movilizaran ante el llamado de los militares a sublevarse contra el gobierno.

“El régimen ha cortado el acceso a internet en partes del país y ha desplegado fuerzas en las calles”, comentó Rubio.

“Señores, aquí está la Guardia Nacional, miren, lo que ustedes querían. Pueblo de Venezuela, aquí está unida para restablecer el hilo constitucional. ¿Ustedes querían esto? Nosotros también. Ya basta. Vamos a apoyarlos”, declaró un sargento en las primeras horas del lunes, rodeado de más de 10 militares.

El alzamiento se produjo en el comando de Cotiza, al norte de la capital, luego de sustraer armas en otras sedes.

Horas después, el Ministerio de Defensa informó que los involucrados fueron detenidos y se recuperaron las armas robadas en los cuarteles.

Poco después de que se conocieran a través de las redes sociales los videos del llamado a sublevarse, vecinos que salieron a las calles de Cotiza fueron dispersados con bombas de gas lacrimógeno.

Integrantes de la misma fuerza a la que pertenecen los sublevados fueron los encargados de reprimir a los manifestantes, que de todos modos instalaron una barricada e incendiaron vehículos para cortar una calle de la zona.

