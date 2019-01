Senadores republicanos respaldan a la oposición de Venezuela tras reunirse con Trump

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El senador estadounidense por el estado de Florida, Rick Scott informó que se reunió en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump donde abordó la crisis de Venezuela.

Lapatilla.com

En el encuentro contó con la presencia del representantes republicanos, Marco Rubio y Mario Díaz-Balart, quienes junto a Scott, exhortaron a Trump a presionar a Nicolás Maduro para abandonar el poder, reseñó The Washington Post.

Great meeting at the White House today with @realDonaldTrump, @marcorubio, @GovRonDeSantis and @MarioDB to discuss the atrocities caused by the Maduro regime and how we can help the people of Venezuela restore freedom and Democracy. pic.twitter.com/7fZE7lyQDg

— Rick Scott (@SenRickScott) 22 de enero de 2019