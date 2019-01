Caiga Quién Caiga: 23 de enero, cita con el destino de Venezuela, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

Los aeropuertos y alcabalas siguen siendo la respuesta para muchos. A partir de la aparición en escena del joven Juan Guaido, eso pareciera cambiar. Su imagen fresca, contrasta con la tradicionalidad política. No la tiene fácil. Quizá incluso no está totalmente preparado para la tarea, no obstante, él lo acepta y hasta el presente, pareciera ser el líder de la oposición venezolana. Necesario y conveniente. Como nueva generación política, no hay ruido a su alrededor, ni los vicios de los protagonistas hasta el presente.

Guaido debe para permanecer seguir rompiendo paradigmas.

¿ASUMIR? ¿NEGOCIAR? ¿CUÁL ES LA SALIDA?

No estoy convencido de una posible solución. Se requieren elementos vitales para las diferentes opciones.

Para cualquier decisión a partir de mañana se requiere: 1. Apoyo de la sociedad civil 2. Disposición del sector militar y 3. Comunidad internacional. Guaido cuenta con el 1 y el 3. Desconozco el resultado del número 2.

De contar con estos tres elementos, el abanico de posibilidades es muy amplio. Desde una salida negociada, hasta el establecimiento de una transición.

No estamos en presencia de un problema jurídico, por ello, a pesar de mis 15 años como profesor universitario de fundamentos de Derecho Público, no lo abordare. Si debe asumir, si es un vació o una usurpación, o ambos, el tema es POLÍTICO, con fundamento social. En Venezuela está hablando la necesidad, las deficiencias, la molestia de habitar una nación rica y contradictoriamente llena de pobreza. El Modelo político del chavismo y de Maduro fracasó. El gobierno lo niega y traslada la culpa a otros. Eso molesta mucho más.

TORMENTA PERFECTA

Todas las condiciones están dadas. A diferencia del 2002, la profundidad de la crisis, supera la fosa de las marianas. Hay un fraccionamiento de los partidos y sectores que apoyaron a Hugo Chávez.

Todos los estudios y muestras, indican que más del 90% de los habitantes de Venezuela, quieren salir de “Nicolás”.

Necesitamos un Presidente que represente a la mayoría de manera real y no a la primera minoría.

Quienes trabajan este tema, tienen que agotar los esfuerzos para no repetir la historia cubana.

El 23 de enero eso puede cambiar. Podemos iniciar la reconstrucción de la nación. Fuera del escenario de gobierno el chavismo, la mejoría, apuesto mi vida en ello, sería INMEDIATA.

Dios nos ayude a unirnos y entender que el peor enemigo, el más mortal en la historia nacional desde la colonia hasta la fecha es el CHAVISMO y su efecto más letal, el MADURISMO.

Todos tenemos un compromiso. Parafraseando al desaparecido Presidente Estadounidense Franlin Delano Roosevelt “Esta generación de venezolanos, tiene una cita con el destino”.

¿Qué debe hacer la ASAMBLEA NACIONAL?

El enemigo de Nicolás no es Guaido, ni nadie de la oposición, sino la propia CRISIS que él es incapaz de resolver. La gente no protesta por un partido, ni por los presos políticos, ni siquiera por la violación de derechos humanos, sino por la carencia de alimentos, la hiperinflación, los malos servicios públicos y que el dinero no te alcanza ni para los pasajes. Si tienes vehículo no puedes comprarle un caucho ni hacer cambio de aceite y si necesitas gasolina, depende donde vivas. En Zulia son tres (3) o cuatro (4) de espera. En Táchira un día. La carne, el pollo, los huevos, el cochino, la harina pan, etc, solo la veras en películas o en propaganda del gobierno. Maduro no se cansa de plantear escenarios que no se corresponden con la realidad: El clap es un negocio, donde los vivos hacen de las suyas. La compra y venta de efectivo es otro negocio donde hay mucho sol y nadie lo detiene. El turismo nacional se ha reducido a ir a una plaza pública y de vez en cuando a ver películas, perdón, a ver las carteleras donde anuncian los largometrajes, hasta allí.

Lo hecho por la Asamblea Nacional ha sido muy efectivo. Tanto es así, que debieron desempolvar una sentencia, a mi juicio error inexcusable, donde se declara el DESACATO y pretenden imponerle una directiva. No podíamos esperar menos del Alto Tribunal, donde muchos ostentan doctorados “tapa amarilla”. Zerpa es la mejor demostración. Cualquier buen profesor de primer año, lo aplazaría en una prueba básica de introducción al derecho. Como él, hay muchos en este país y en el PODER JUDICIAL o en el Ministerio Público.

El mayor compromiso de la AN, es con esa mayoría venezolana que le volvió a creer.

QUÉ NO DEBE HACER

Desde mi humilde tribuna y para mis muchos o pocos lectores, les digo a los Diputados, por si acaso alguno me lee:

“Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Aunque esta cita se atribuye frecuentemente a Einstein, no existen pruebas de que sea suya. También se ha atribuido por error a Mark Twain y a Benjamin Franklin.

¿Cuál ha sido el papel de la actual AN? Sus ejecutorias, acciones, planteamientos. Ahí le dejo eso, al señor Guaido.

AUSENCIAS QUE SE VEN Parece una contradicción. No lo es. Me refiero a muchos dirigentes y líderes nacionales, no vistos al lado de Juan Guaido, acompañándolo en esta dura tarea, cuyo éxito o fracaso, pudiera marcar el destino de todos los auténticos demócratas en Venezuela. Esperamos que el 23 de enero estén allí. Su presencia es importante.

GUARDIAS NACIONALES EN COTIZA Si fue alzamiento o si fue montaje, es irrelevante. El pueblo agobiado por una CRISIS SOCIAL fundamentalmente, salió a la calle. Excusa perfecta para expresar el drama de vivir en Venezuela. Buena la postura del Presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaido y también la de su esposa.

BANCO CENTRAL RETROCEDE El porcentaje de encaje legal como lo dijimos en la columna pasada, solo produciría efectos negativos. Ello obligó al máximo ente emisor a anular la decisión anterior sobre el monto.

ES CONTIGO OMAR PRIETO Revisa lo que dijiste. Nadie manipula, más que tú mismo. Estoy claro que tu no planteaste la separación del ZULIA pero si avizoraste, un escenario distinto para tu gobierno a nivel nacional. Evidentemente para Omar Prieto es imposible dividir la región Zuliana. Para ello se necesita LIDERAZGO y tú solo representas el de un pequeño sector. Sin embargo, aún estás a tiempo de reivindicarte porque supongo que lo quieres hacer bien. La información que manejamos es que te REGAÑARON fuertemente desde Caracas. Lógico y ahora quieres enmendar. La vocería debe ser tuya y no de otro. Mira el ejemplo de Rafael Lacava.

PELAZON CONSTITUYENTE Presencie la conversación en mi pequeña estadía decembrina en Caracas y entre estos personajes, hay no solo discordia. Si no también rabia. Ansiedad. Me da la impresión que lo recibido no les alcanza y no cubre sus expectativas. Además no todos ellos son “cómplices” directos de los desastres, de las locuras de Nicolás gobernando y la corrupción que lo rodea.

EXTRAOFICIAL Ex Funcionarios de la CIA estarían trabajando para Nicolás Maduro. La figura sería de asesores, y en algunos otros casos como docentes.

COMO LO ANUNCIE AYER Y TAMBIÉN LA SEMANA PASADA: Vienen más pronunciamientos y más detenciones en el sector militar. Temo también que el gobierno intentará llegar a “home”, ordenando detención de Diputados. Hasta el caso de Guaido ocupa dos pisos de estudio. Una fuente me informa: El encargado de negocios de EEUU, advirtió de lo peligroso de esta medida, directamente al propio Maduro.

