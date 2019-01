Marco Rubio advierte al Sebin reconsiderar sus acciones para este #23Ene

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El senador estadounidense por el estado de Florida, Marco Rubio envió un mensaje a través de su cuenta en twitter en el que advierte a los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

En el mensaje publicado vía twitter, Rubio precisa que de cruzar la línea, ellos desencadenarían una respuesta de Estados Unidos que, a su juicio, no estarían capacitados para enfrentar.

#SEBIN officials in #Venezuela should reconsider the plan they have for tomorrow before it’s too late.

You are about to cross a line & trigger a response that believe me you are not prepared to face.

You still have time to avoid this.

— Marco Rubio (@marcorubio) 22 de enero de 2019