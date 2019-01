Pence reafirma el apoyo de Estados Unidos a los venezolanos: Estamos con ustedes (video)

Los venezolanos se preparan para salir este 23 de enero a protestar contra el régimen de Nicolás Maduro, convocados por una amenazada Asamblea Nacional y alentados por el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, quien prometió que Washington seguirá acompañándoles en la lucha por salir de la dictadura.

Y en lo que podría alentar a un mayor número de personas a participar en la gran jornada de protesta convocada para el 23 de enero, el vicepresidente Pence transmitió un video dirigido al pueblo venezolano manifestando las intenciones del gobierno de Donald Trump de respaldar a un gobierno de transición formado por la Asamblea Nacional.

“En momentos en que la gente buena de Venezuela hace oír sus voces mañana, en nombre del pueblo estadounidense, decimos: Estamos con ustedes. Estamos con ustedes. Estamos con ustedes, y seguiremos con ustedes hasta que se restaure la democracia y recuperen su derecho a la Libertad”, dijo Pence en Twitter, en un mensaje en video que incluye palabras en español.

As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad. pic.twitter.com/ThzIAqBoRn

— Vice President Mike Pence (@VP) January 22, 2019