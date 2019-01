Canadá reconoce a Juan Guaidó como nuevo presidente de Venezuela

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá aseguró al medio CBC News que el país norteamericano reconocerá a Juan Guaidó como el nuevo presidente de Venezuela.

lapatilla.com

Las declaraciones fueron dadas luego de la juramentación pública de Guaidó donde asume las competencias del Poder Ejecutivo, asumiendo así oficialmente el cargo de presidente interino de Venezuela este miércoles

BREAKING: Global Affairs Canada tells CBC News that Canada will recognize Juan Guaido as the new president of Venezuela. The opposition leader took an oath in Caracas a short time ago, declaring himself acting president and saying Nicolas Maduro has been deposed.

— CBC News Alerts (@CBCAlerts) January 23, 2019