Donald Trump reitera su reconocimiento a Guaidó como Presidente (I) de Venezuela (Tuit)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció a través de su cuenta en la red social Twitter, para reiterar su reconocimiento a Juan Guaidó como Presidente interino de Venezuela.

lapatilla.com

El mandatario estadounidense señaló que hace este reconocimiento porque los ciudadanos venezolanos han sufrido de las mano del régimen ilegítimo de Maduro.

“Los ciudadanos de Venezuela han sufrido durante demasiado tiempo a manos del régimen ilegítimo de maduro. Hoy he reconocido oficialmente al Presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como Presidente interino de Venezuela”, dijo.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2019