Gobiernos de Dinamarca y Kosovo reconocen a Juan Guaidó como presidente (E) de Venezuela

Los gobiernos de Dinamarca y Kosovo se sumaron este miércoles a la medida hecha por diversos países de reconocer a Juan Guaidó como presidente (E) de Venezuela.

lapatilla.com

El canciller de Dinamarca dio a conocer en su cuenta de Twitter la postura de su país en respaldo a Juan Guaidó. “Nueva esperanza para Venezuela. Dinamarca apoyará siempre las instituciones democráticas -democráticamente elegidas-no menos la Asamblea parlamentaria incluyendo a Juan Guaidó. Estamos trabajando para que la Unión Europea haga una declaración fuerte”, comentó.

El viceprimer Ministro y canciller del mencionado país indicó en su cuenta de Twitter la decisión de su territorio de apoyar a los venezolanos.

“Kosovo reconoce oficialmente a Juan Guaidó como Presidente encargado de Venezuela. En nombre del pueblo y del gobierno de Kosovo y juan Guaidó del pueblo de Venezuela: Les deseamos lo mejor en su camino para restaurar la democracia y estamos con ustedes hasta que la libertad se restablezca”, expresó.

La República de Kosovo señala que con la restauración de la democracia en Venezuela esperan establecer relaciones diplomáticas. “Con la restauración de la democracia Venezuela y el establecimiento de nuevas autoridades que respeten el estado de derecho y la dignidad de los ciudadanos de Venezuela, Kosovo espera establecer relaciones diplomáticas con Venezuela. Compartiremos nuestra experiencia de construcción de Estados”, añadió.