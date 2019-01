Marco Rubio: Maduro no tiene autoridad para expulsar diplomáticos estadounidenses

El senador estadounidense por el estado de Florida, Marco Rubio reprochó a Maduro por ordenar la expulsión de diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en Caracas. Aseguró que no tiene autoridad para ejecutar tal decisión.

A través de su cuenta en twitter, Rubio insistió que el Presidente legítimo de Venezuela es Juan Guaidó, quien ha pedido a los diplomáticos estadounidenses que permanezcan.

Maduro has no authority to expel U.S. diplomats or end diplomatic relations. The legitimate President @jguaido has asked U.S. diplomats to stay in #Venezuela. Our diplomats leaving would be tacit acceptance of Maduro legitimacy. Under no circumstances should we leave. pic.twitter.com/Bf3X1EBNCT

— Marco Rubio (@marcorubio) 23 de enero de 2019