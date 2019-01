UE pide elecciones libres en Venezuela y demanda respetar la integridad de Juan Guaidó (Comunicado)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La Unión Europea (UE), por medio de un comunicado, se unió a la postura de la Alta Representante Federica Mogherini, exigiendo elecciones libres en venezuela y el respeto a la integridad del Presidente Encargado Juan Guaidó y los diputados de la Asamblea Nacional (AN).

lapatilla.com

Declaration by @FedericaMog on behalf of the EU on latest developments in #Venezuela

« The civil rights, freedom and safety of all members of the National Assembly, including its President, @jguaido, need to be observed and fully respected. »

Full text: https://t.co/clPr2Syohq

— EU Council Press (@EUCouncilPress) January 23, 2019