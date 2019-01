Georgia reconoció a Juan Guaidó como presidente (E) de Venezuela

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Georgia reconoció el miércoles al jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente encargado de ese país sudamericano.

“Georgia reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, saluda las declaraciones de sus aliados sobre este particular y respalda al pueblo venezolano en su lucha por la democracia y la libertad”, declaró el ministro de Exteriores georgiano, David Zalkaliani.

Following the statement on non-recognition of the results of the Presidential elections held in #Venezuela, Georgia recognizes @jguaido as an Interim President, welcomes statements of our partners&supports citizens of VEN in their fight 4 freedom&democracy https://t.co/flDWfICi3K

— David Zalkaliani (@DZalkaliani) 23 de enero de 2019