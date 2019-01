Lo que hará Marco Rubio en este primer día de la administración de Guaidó

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El senador de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que hoy, en el primer día de la administración de Juan Guaidó, “trabajaré en conseguir el apoyo del Congreso para un plan de ayuda humanitaria multilateral para que podamos obtener alimentos y medicinas para el sufrido pueblo de Venezuela”, escribió en su cuenta Twitter.

Today on the first full day of the Guaido administration I will work on getting Congressional support for a multilateral humanitarian aid plan so we can get food & medicine to the suffering people of Venezuela.

— Marco Rubio (@marcorubio) January 24, 2019