Verdades y rumores | 23E: el antes, durante y después, por Darwin Chávez

Posteado en: Opinión

23E. Han sido días muy movidos. Quizás los más movidos desde aquel abril de 2002 cuando ocurrieron todo un conjunto de hechos que marcaron un después en la crisis política venezolana ¿Un después? Por supuesto. Sólo imagine los años posteriores al 11A si la ambición de los “Amos del Valle” no hubiera desencadenado en una serie de errores encarnados en Pedro Carmona Estanga, quien tiene el mayor peso del fracaso ante la historia. Pero las equivocaciones tenían muchos responsables, quienes en su mayoría nunca asumieron en público su “barranco”, sino que callaron, pero además muchos se acordaron luego con Chávez y siguieron su juego a dos bandas ¿Se imaginan lo que hubiese ocurrido si no botan aquel juego? Hoy puede ocurrir lo mismo y por eso es vital analizar con mucho detalle y sobre todo con frialdad todo lo que ha venido sucediendo. No es fácil hacerlo en medio de la urgencia y la emoción de las jornadas de rescate de Venezuela, pero hay que hacerlo ¿Por qué? Porque de lo que ocurra en estas horas cruciales depende el “después” de Venezuela. Tratemos de ordenar el antes, el durante y el después del 23E.

23E…EL ANTES. El gobierno tenía fuertes temores sobre lo que pueda ocurrir en Venezuela. Los análisis de sus salas situacionales, desde finales del año pasado, habían alertado sobre la volátil situación nacional y que se avivaría con la ilegítima juramentación de Nicolás Maduro. Más allá del no reconocimiento internacional y del rechazo de la oposición política, hay una realidad y es que la mayoría de la población no acepta a Maduro en la Presidencia y eso era la base fundamental de los temores sobre lo que podía ocurrir a partir de enero 2019. Temían que la oposición lograra reagruparse y reconectara con la ciudadanía y eso está ocurriendo. Temían que las zonas populares salieran a protestar ante la calamidad que están viviendo y eso está ocurriendo. Temían que salieran militares a rechazar la permanencia de Maduro en el poder y eso está ocurriendo. Temían que la comunidad internacional apoyara la rebelión del pueblo venezolano y eso está ocurriendo. Ante todas esas advertencias comenzaron desde el “Madurismo” con su plan para abortar cualquier intento de sublevación ciudadana. El plan arreció en los últimos días luego de verificar el renacimiento de la oposición por la incursión de un líder joven y sin rechazo de la población como Juan Guaidó. Eso los tomó desprevenidos, porque confiaron que el muchacho no daría la talla. Hasta ahora se equivocaron y por eso la emergencia con la cual intentaron desmontar las protestas del 23. Hasta el “pote de humo” de la detención de JG sirvió a la oposición, porque JG pudo transmitir a sus captores temporales el mensaje de la amnistía si ayudaban al rescate de la democracia. Entre los planes oficialistas estaba que sus “aliados” en la oposición torpedearían las acciones de Guaidó, pero hasta ahora eso no ha sido posible porque esos oficialistas tapados están bajo control. Ante la avalancha popular que pronosticaba una manifestación nacional de gran fuerza contra Maduro, sacaron el trapo rojo del supuesto alzamiento de unos efectivos de la GNB en Cotiza. Ante lo ocurrido, hicimos unas consultas y se confirma que fue un montaje en búsqueda de varios objetivos. El primero demostrar a la población que ante la insubordinación de unos militares, el resto de la Fuerza Armada Nacional sometería a los rebeldes. Eso buscaba crear la percepción que era y es imposible que la oposición logre apoyo militar para derrocar al oficialismo. Pero además buscaban que el pueblo saliera a la calle, se generaran protestas y sobre todo saqueos. El oficialismo intentó generar saqueos porque les darían argumentos para acusar a los partidos opositores, como ha ocurrido con Voluntad Popular, y se crearan las condiciones para una militarización de Caracas y así evitar las manifestaciones. Pero se le salió la primera rueda a la carreta y las protestas han sido masivas, pero en los sectores populares donde creían tener control. Pero además las manifestaciones no han podido ser activadas por ellos mismos, sino que son el resultado de la molestia colectiva de la crisis ¿Cómo detectar si son espontáneas las protestas o son activadas por el oficialismo? Lo primero es la forma como han sido reprimidas. Cuando son promovidas por el propio PSUV, siempre los cuerpos de seguridad llegan una vez se han consumado los hechos violentos y sobre todo los saqueos. En esta ocasión no hubo saqueos confirmados y la represión ha sido tan violenta, que incluso han usado a los colectivos para que hagan uso de sus armas de fuego. Adicionalmente en medio de la desesperación, el gobierno saca esa infantil decisión del TSJ declarando nula la elección de la nueva directiva del Parlamento y de todas sus decisiones, como si con eso fuesen a evitar la enorme manifestación del 23E. Fíjense que quien redactó la sentencia, Juan José Mendoza, es uno de los magistrados exprés que aprobó el PSUV antes de entregar el control de la AN a la oposición, lo que significa que es incondicional y debía dar muestras de lealtad. Asimismo han puesto a los cabecillas de los poderes públicos secuestrados a hablar de violencia, represión y castigo para intimidar a la población. Hasta ahora nada les ha resultado, aunque por lo menos hicieron el intento.

23E…OFICIALISMO. Prácticamente el momento político, las protestas populares, las acciones de la oposición liderada por Guaidó y las reacciones de la comunidad internacional tomaron por sorpresa al oficialismo. Esperaban algo grave, pero no tan grave. Confiaron que la estrategia que pusieron en práctica antes del 23E les daría resultado. Pero no, todo ha sido distinto y con una fuerza que superó los cálculos. El encargado de desplegar los planes para abortar cualquier acción opositora era Diosdado Cabello ¿Pero Cabello no es enemigo de Maduro? Sí, pero a DC le interesa salir de su rival en las condiciones que a él le convienen y las cosas marchan en sentido contrario. DC apostó a la presión popular “controlada” a través de los líderes opositores que tienen acuerdos con el oficialismo y llevar al país a una negociación que condujera a unas elecciones. En ese escenario Cabello sacaría del juego a Maduro y él sería el candidato. El plan se alteró. Se le salió una segunda rueda a la carreta. Subestimaron a Guaidó y a sus asesores. Sobrestimaron el rol de los opositores que juegan con el gobierno. Hoy la estrategia cambió y no tienen las herramientas para lograr sus objetivos. Están tan mal, que apenas desde el 23E en la noche comenzaron a buscar información que permita enlodar a Guaidó y a su familia. El G2 cubano está encargado de eso. Están incluso ofreciendo altas cantidades de dinero a quien le provea información que ayude a atacar a JG. Pero además apenas el 23E en la noche los organismos de inteligencia venezolanos comenzaron a analizar las grabaciones de las conversaciones telefónicas de JG y su entorno. Adicionalmente están revisando de emergencia sus conversaciones de WhatsApp y Telegram. Están desesperados. Las urgencias son muchas. Los cubanos están también con un plan alterno. Suspendieron la llegada de 2 mil médicos y están por sacar a su personal no esencial, pero sobre todo a quienes forman parte del talento que ha venido trabajando de la mano del oficialismo para mantenerse en el poder. Los vuelos hacia La Habana están suspendidos, pero afinan con mucha rapidez la evacuación en el caso que las cosas sigan empeorando. La enorme manifestación nacional de un pueblo que quiere cambio los sorprendió, pero la mayor sorpresa fue la masiva participación de los oficialistas que se cansaron de esperar por soluciones a sus problemas. Al no ver a Guaidó como un adversario importante porque creían tenerlo controlado a través de sus aliados opositores, no armaron el dossier para atacarlo. La juramentación de JG los agarró con los pantalones abajo. Eso motivó el encierro de Maduro en Miraflores al cual luego se sumó Cabello. Casa Militar activó de inmediato el dispositivo de protección a NM, se restringió al máximo el ingreso sobre todo de militares, bloquearon las comunicaciones y ordenaron acuartelar al personal de custodia presidencial. En el Palacio de Miraflores hay mucha tensión desde el 23E a mediodía. Temiendo una manifestación de opositores o alguna acción militar disidente, Cabello convocó a la militancia para hacer una vigilia, pero en el fondo la orden estaba dirigida a los colectivos armados para que se atrincheraran en las afueras de Palacio. La militancia no fue y los colectivos estaban ocupando atacando las protestas en las zonas populares. A medianoche la soledad era mucho más que evidente en los alrededores de Miraflores. Las reacciones de la comunidad internacional reconociendo a Guaidó como Presidente también los sorprendieron y por eso Maduro tomó la apresurada decisión de romper relaciones con Estados Unidos y dar un plazo de 72 horas a su personal diplomático para salir del país. Eso no va a ocurrir. Los gringos se quedan y eso coloca a Maduro en una encrucijada. Si los saca por la fuerza se expone a una mayor condena internacional e incluso a una acción de fuerza de EEUU. Pero si no saca al personal de la embajada americana, quedaría muy mal y estaría aceptando que ya no es gobierno. Vienen horas difíciles. El clima social en Caracas es de alta conflictividad. Incluso las bandas de delincuentes están actuando para defender a los vecinos de los barrios que salieron a protestar y estaban siendo reprimidos por la PNB y la GNB. Eso ha generado intensos enfrentamientos. Eso podría desencadenar en un estallido social y político que genere que los cerros bajen protegidos por los malandros. Sería un escenario de caos general. Las cosas están muy mal para el régimen. Maduro acusa a Cabello y Cabello acusa a Maduro. Tan mal están las cosas en el oficialismo, que al cierre de esta columna desde el “Madurismo” temen un autogolpe. Cuidado con esta acción “sobrevenida”.

23E…OPOSICIÓN. Entre los opositores hay pequeños focos de descontento. Hay sectores que acusan a Guaidó de romper con las decisiones que se habían tomado. Lo señalan de adelantar la juramentación. Esa acción no cayó bien en AD, Un Nuevo Tiempo y un sector de PJ, entre otros. Lo acordado era mantener la protesta por varios días, retrasar esa juramentación y buscar una salida negociada que permitiera convocar las elecciones generales. Era el mismo guion que fracasó muchas veces. Guaidó hizo algo distinto ¿Por qué lo hizo? Hagamos un corto recuento histórico. Desde finales de noviembre comenzó a correr la versión que indicaba que no le respetarían a Voluntad Popular su turno en la rotación de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Cuando VP escogió a Guaidó en diciembre, cambiaron de parecer porque los aliados opositores que tiene el oficialismo pensaron que sería fácil de manejar y que se quemaría cuando las protestas de enero no generaran el cambio. Esos aliados prometieron al oficialismo que tendrían controlado a Guaidó. No pudieron. Este sector que juega a favor del régimen en la oposición promovieron la estrategia de “alta política” de mantener presión y buscar una negociación que terminase en elecciones. La juramentación de Guaidó rompió el esquema de esos opositores y del oficialismo. Hizo lo correcto porque sacó al régimen del juego y de sus casillas. Luego se lanzó el rumor que JG había pedido refugio en la embajada de Colombia, cosa que es falsa, con el fin de dejarlo como cobarde. El muchacho les salió respondón. Se salió una tercera rueda de la carreta y el oficialismo está en emergencia. Guaidó apeló al factor sorpresa. Entiende que es ahora o nunca y para ello cuenta con el valioso respaldo de Estados Unidos y otras naciones. Pero es importante entender algo, el juego es de varios días, por lo que no esperemos resoluciones inmediatas. Hay que tener paciencia y seguir actuando con inteligencia. Los puentes con los militares se siguen haciendo. En eso hay avances importantes como tuiteó la especialista en el tema militar, Rocío Sanmiguel. Si los militares respaldan el cambio, sería la cuarta y última rueda que se le sale a la carreta. Es importante estar atento a acciones desesperadas desde el oficialismo. Cuidado con un autogolpe.

COSTOSO ERROR. Que caro le salió al gobernador del Zulia, Omar Prieto, ese comentario sobre su intención de independizar el estado en el caso que se instalara un gobierno de transición en Venezuela. Se le volaron los tapones de la arrogancia y la sobrestimación de su liderazgo. Tal como dice mi amigo Angel Monagas, le regañaron muy fuerte por tal exageración. El estrafalario anuncio revela varias cosas. La primera el enorme temor que tienen en el PSUV sobre lo que pueda ocurrir en el país en los próximos días y que acabe con sus días de gloria, derroche y abusos. Prieto en un arranque de sinceridad mostró su miedo, aunque quiso disfrazarlo como una gesta independentista. Lo otro que revela Prieto es su poco espíritu democrático y el escaso respeto que tiene por un pueblo que sufre gracias a los errores cometidos por un modelo del cual él forma parte y que en su mayoría quiere salir lo antes posible de la pesadilla chavista. Pero además muestra a un dirigente del PSUV que se cree líder supremo de un estado, cuando su victoria de diciembre de 2017 fue un “accidente” producto de la desactivación circunstancial de la oposición. Ni siquiera es líder de todo el PSUV en el estado, porque un sector importante lo acepta sólo porque ganó la Gobernación y no porque tengan fuertes coincidencias con él. Se está engañando a sí mismo y esa es una secuela normal de la ceguera que genera el poder. Tan grave fue el error que luego se desapareció casi que por completo y envió al poco inteligente de Lisandro Cabello a enmendar el pelón, pero como era de esperarse de LC el enredo más de la cuenta el problema. Hay algo muy claro, si se produce un cambio en Venezuela el primero que huirá será él.

INSOSTENIBLE. No hay otra calificación para el deterioro del país. No hay ningún signo de mejoría a raíz de las medidas que ha venido tomando Maduro. Y no había ninguna expectativa de superación de los problemas, porque son más de lo mismo. Esa la misma receta que nos trajo al abismo. La vida para la mayoría de los venezolanos es penosa. Todos los días son de sobrevivencia, sufrimiento y peligro. Según el CENDAS una familia promedio necesita de $900 para poder cubrir los gastos básicos de un hogar ¿Cuántos venezolanos en el exterior pueden enviar esa cantidad a sus familiares en Venezuela? Pocos. O sea que ya ni la FE (familiares en el exterior) permite que los ciudadanos puedan vivir con cierta tranquilidad en medio del barranco de la crisis. La calamidad simbolizada en Maduro y el oficialismo transformaron a un país alegre, trabajador y con esperanza; en una nación devastada, oscura, violenta, hambrienta y migrante. Los venezolanos huyen en masa ante el deterioro de la vida. Representamos el caso más emblemático de migración forzada en el mundo, incluso superior a la de Siria que está en guerra ¿Cuánto más podrá soportar la población que aún aguanta la pela en Venezuela? Eso es difícil de proyectar. En este caso el aguante no sólo tiene que ver con un estallido social, sino también con su permanencia en el país. Nuestras ciudades en ciertos días y horas son casi que pueblos fantasmas. Si Maduro y el oficialismo continúan en el poder todo va a empeorar. Si salen del gobierno viene una larga recuperación económica y social.

CARO. Muy caro le ha salido a Maracaibo ese “accidente electoral” que permitió que el señor Willy Casanova llegara a la Alcaldía de nuestra ciudad. Tal como lo advertimos luego de su victoria, este sujeto no tiene preparación alguna para ejercer de burgomaestre en una ciudad tan compleja y con tantos problemas. Su profesión es de “orientador”, título que consiguió en un curso de adoctrinamiento en Cuba como integrante de la falange que es el Frente Francisco de Miranda. No tenía, ni tiene, los conocimientos y la experiencia para ocupar el cargo. Pero además se rodeó muy mal. Puso familiares y amigos a conducir importantes organismos como la Vereda del Lago y el Sedemat. Entregó los negocios a sus aliados empresariales, árabes e italianos. Se mudó a una enorme y costosa casa en las riberas del lago. Gasta grandes cantidades de dinero en los restaurantes que visita casi a diario, pues tiene una gula insaciable. Pero además monta unos saraos estridentes con sus amigos que terminan en espectáculos no aptos para todo público. Mientras él se da la gran vida, Maracaibo está llena de basura, huecos, totalmente a oscuras, sin transporte colectivo y desamparada. Nuestra ciudad siempre alegre, colorida, pujante y bella; cayó en el foso de la indigencia. Como una vez lo calificó Angel Monagas, Willy Casanova es un Alcalde inútil.

GLOBAL TV. El gobierno comete abusos inexcusables en medio de la nueva etapa del conflicto político. Durante la noche del 23E una comisión de la DGCIM acudió por orden de Omar Prieto a la sede de Global TV en Maracaibo, con el fin de cerrar la televisora, alegando supuestamente que este medio de comunicación transmitió la juramentación de Juan Guaidó como Presidente encargado. Parece que el señor Prieto, en medio de su ignorancia sobre la materia, desconoce que sólo a instancias de Conatel y previo a un proceso de averiguación se puede sacar del aire a un medio audiovisual. Ni estaba Conatel, ni mucho menos el Ministerio Público. Fue una acción arbitraria de la DGCIM por orden de Omar Prieto. Cómo no pudieron ingresar a la sede del canal, se fueron al edificio de Globovisión en Maracaibo, donde está el transmisor de Global TV y ahí sí lograron ingresar matando cuatro pájaros en un solo viaje. Al transmisor de Global TV le desprendieron el cerebro de control y sacaron del aire la señal. Lo mismo hicieron con Aventura TV y Aventura FM, a quienes sacaron del aire y además allanaron la sede del diario digital Noticia al Día. Eso es una clara violación del derecho constitucional a la información. Es un abuso de Omar Prieto por dónde usted lo quiera ver.

CAMBIO. En el sector petrolero hay un rápido proceso de sustitución a nivel de las empresas de servicios. Se están yendo o cerrando muchas compañías con comprobada experiencia en el negocio petrolero y sus espacios están siendo ocupados por empresarios de dudosa reputación y sin conocimientos del negocio. Los negocios “legales” colaterales a PDVSA están cayendo en las manos de los enchufados militares y civiles. Hay una empresa que es propiedad de alguien que no tenía el capital y mucho menos el conocimiento y que ahora tiene contratos sustanciosos. Su nueva fortuna al parecer viene por ser el testaferro de un alto e influyente oficial del Ejército. Es tan pobre la capacidad de la empresa, que sólo tiene un taladro para prestar servicios. Hay otro empresario de origen árabe y con pésima reputación, lo llaman “El Terror de Ciudad Ojeda”, que al parecer compró los activos de una reconocida trasnacional y está acumulando contratos millonarios en la industria. Esa es una consecuencia de un modelo político que privilegia lo irregular y no los negocios legales. PDVSA sigue camino a su extinción definitiva. La “enchufadocracia roja” sigue su labor de saquear a Venezuela.

HOMENAJE. Me uno a la organización del homenaje que se prepara para el colega y amigo, Pedro Soscún Machado, quien desafortunadamente nos dejó a finales de diciembre. El evento se realizará este lunes 28 de enero, a partir de las 10AM, en el auditorio del Colegio de Médicos del estado Zulia. Pedro fue un destacado periodista que durante toda su carrera se dedicó a ayudar a las comunidades a resolver sus problemas. Lo conocí en las aulas de la Universidad del Zulia cuando yo apenas comenzaba mi andar en esta profesión, pero ya él acumulaba mucha experiencia. Siempre estaba de buen humor y dispuesto a la conversación sobre temas de actualidad. Pedro deja un vacío importante en el periodismo y sobre todo en la radiodifusión zuliana. Están cordialmente invitados a este merecido homenaje. Al cierre de esta columna me informan que el evento ha sido pospuesto ante los acontecimientos políticos que están ocurriendo. Pronto anunciarán la nueva fecha.

AL CIERRE. Me informan que Omar Prieto había ordenado al Sebin la inmediata detención de Juan Pablo Guanipa en medio de los eventos del 23E y desde Caracas dejaron sin efecto la orden. Prieto quiso pescar en río revuelto y lograr lo que nunca le quisieron aprobar que era detener a JPG. Una vez lo ordeno ahora, desde el Sebin en el Zulia hicieron la consulta en la capital y la respuesta política fue NO. Lo dejaron mal de nuevo.

Darwin Chávez|@darwinch857|[email protected]