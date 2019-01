¡Apoyó a Guaidó! Wilmer Valderrama rompe en llanto al hablar de Venezuela

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Este 23 de enero, en una concentración de en Caracas, Venezuela, Juan Guaidó se juramentó como Presidente encargado de Venezuela, con base en el artículo 233 de la Constitución.

“Juro asumir formalmente las competencias de las Presidencia de Venezuela”, dijo Guaidó en una concentración en Chacao frente a miles de personas que marcharon para mostrarle su apoyo.

Ciudadanos de todos los lugares de Venezuela dijeron presente en la manifestaciones. A la vez que varios venezolanos se reunieron en todas partes del mundo.

Entre ellos, estuvo el actor Wilmer Valderrama, quien compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje a sus compatriotas. En su cuenta de Instagram, publicó el audiovisual junto al escrito: “Contigo hoy y siempre #Venezuela ?? This is a call to all those around me! Help us tell our story!”.