Marco Rubio dice a Guaidó que EEUU trabajará con él por la democracia de Venezuela

El senador estadounidense Marco Rubio habló este viernes con Juan Guaidó, al que Estados Unidos reconoce como presidente “legítimo” de Venezuela, y le reiteró el respaldo del gobierno de Donald Trump para restablecer la democracia en ese país.

El republicano señaló en su cuenta de Twitter que tuvo “una gran conversación con el presidente interino de Venezuela Guaidó”. “Le dije que Estados Unidos espera trabajar estrechamente con su administración hasta que se restablezca la democracia”, manifestó el senador cubano-estadounidense.

Just had a great conversation with the Interim President of #Venezuela @jguaido a few moments ago. I let him know the U.S. looks forward to working closely with his administration until democracy is restored. pic.twitter.com/m8h62adamX

— Marco Rubio (@marcorubio) 25 de enero de 2019