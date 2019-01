Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Marco Rubio recomienda a Padrino actualizar página del Tesoro de EEUU para su avisar a su “planificador financiero”.

lapatilla.com

“Valdimir Padrino, es posible que desee compartir el siguiente enlace con su planificador financiero y hacer que lo revisen regularmente en los próximos días”, comentó Rubio a través de una publicación en su cuenta oficial en Twitter.

“Creo que le resultará muy útil para la planificación de su jubilación”, agregó.

[email protected] you may want to share the following link with your financial planner & have them check it regularly in the days to come. https://t.co/pXiCNcquVx

I think you will find it quite useful to your retirement planning. https://t.co/REm2ruiwfE

— Marco Rubio (@marcorubio) January 25, 2019