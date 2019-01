Agregado militar de Venezuela en Washington reconoce a Guaidó como Comandante en Jefe (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El agregado militar de Venezuela en Washington, el Coronel de la Guardia Nacional José Luis Silva Silva, reconoce a Juan Guaidó como Presidente Encargado y Comandante en Jefe.

En un video publicado por la periodista Ibéyise Pacheco, Silva Silva aseguró: “Me apego a la hoja de ruta del Presidente Encargado Juan Guaidó, la cual se basa en: Uno. Cese a la usurpación del Poder Ejecutivo; Dos. Que comience una transición a un nuevo gobierno y Tres. Elecciones libres y trasparentes”.

El Coronel enfatizó: “Cuando la patria llama, hasta el llanto de la madre calla”.

Por su parte, David Smolansky calificó tal decisión como “un paso institucional que inspirará a muchos otros para continuar con la transición”.

Asimismo, el senador de Florida, Marco Rubio, considera que “un movimiento militar de nivel medio a favor del gobierno legítimo de Venezuela puede estar en marcha”.

Mid-level military movement towards legitimate govt of #Venezuela may be underway. Reports that military attaché in DC embassy has recognized @jguaido as President & placed himself at his orders. https://t.co/JRw4u9lk9r

— Marco Rubio (@marcorubio) January 26, 2019