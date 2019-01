Reino Unido reconocerá a Guaidó como presidente de Venezuela si no hay elecciones justas en ocho días

El ministro de Asuntos Exteriores británico Jeremy Hunt, señaló este sábado 26 de enero a través de su cuenta en la red social Twitter, que si en Venezuela no hay elecciones frescas y justas antes de ocho días, el Reino Unido reconocerá al presidente encargado Juan Guaidó como única figura gubernamental en el país.

Lapatilla.com

El representante británico describió que Guaidó es la persona adecuada para llevar a Venezuela hacia adelante, “Juan Guaidó es la persona adecuada para llevar a Venezuela hacia adelante. Si no hay elecciones frescas y justas anunciadas dentro de 8 días el Reino Unido lo reconocerá como Presidente interino para llevar adelante el proceso político hacia la democracia”, dijo.

De igual forma, resaltó que este es el “tiempo para un nuevo comienzo para el pueblo sufriente de Venezuela”.

Asimismo, resaltó que Maduro no es el líder legítimo de Venezuela “Después de prohibir a los candidatos de la oposición, el relleno de urnas y el recuento de irregularidades en una elección profundamente defectuosa, está claro que Nicolas maduro no es el líder legítimo de Venezuela”.

Esta situación del gobierno británico, se suma a las decisiones de los gobiernos de Alemania, España y Francia, quienes exigen elecciones en Venezuela en los próximos días, sino, reconocerán a Guaidó como presidente de la República.

1/2 After banning opposition candidates, ballot box stuffing and counting irregularities in a deeply flawed election it is clear Nicolas Maduro is not the legitimate leader of Venezuela

2/2 @jguaido is the right person to take Venezuela forward. If there are not fresh & fair elections announced within 8 days UK will recognise him as interim President to take forward the political process towards democracy. Time for a new start for the suffering ppl of Venezuela

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) January 26, 2019