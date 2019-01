En tecnología ¿Qué se espera de nuevo en 2019?

Posteado en: Tecnología, Titulares

Inteligencia Artificial (IA) fue la tendencia tecnológica más importante en el 2.018 y domina el panorama en 2.019. La transformación que genera es de un impacto tal que la industria de la tecnología pareciera estar en un estado de iteración en lugar de estar produciendo cosas nuevas a grandes pasos, lo cual no es cierto.

Por Laszlo Beke

La importancia del aporte de IA en el área de consumo masivo es cada vez mayor y también lo es en el área corporativa. Particularmente hay esfuerzos continuados por las grandes empresas de la Tecnología para integrar Aprendizaje de Máquina y Analíticos Predictivos dentro de los dispositivos cotidianos y con ello además habilitar productos “auto-evolutivos”.

Este fenómeno nos indica que en 2.019 continúa adquiriendo peso y relevancia la data , por cuanto ella es primordial para IA. Esto conlleva implicaciones en el campo de la conducta humana: sin transparencia , no hay confianza. sin confianza no hay data. sin data , no hay Inteligencia Artificial . Aprovechamos para revisar algunos aspectos de la tecnología que deberían resaltar en 2.019.

Asistentes virtuales

– Son propagadores extraordinarios de IA y su impacto es medible en volúmenes: más de 100 millones de dispositivos integrados con Alexa, más de 150 productos con Alexa incorporada, más de 28.000 dispositivos inteligentes del hogar con Alexa producidos por más de 4.500 fabricantes y con más de 70.000 habilidades de Alexa. Por cierto, la cantidad de 100 millones es minúscula frente a los Siri y Google Assistant instalados.

– El objetivo de Amazon con Alexa es expandir el alcance de su Asistente Virtual a cada componente de la vida de las personas, incluyendo la cocina, la sala, la oficina y el carro.

– Una lección importante es que se necesita aprender el lenguaje del Asistente y que este debe aprender nuestro lenguaje.

– Se sabe si la gente realmente quiere un compañero omnipresente involucrado en las tareas cotidianas? Se trata de una moda pasajera?

Cosas Inteligentes y otros aparatos

– La industria de la tecnología está construyendo un portafolio extendido de dispositivos que responden a la voz, el cual abarca prácticamente todo: aspiradoras robóticas, alarmas, neveras, accesorios de automóviles…

– Pantallas inteligentes ahora incluidas en el Centro de Comando del Hogar Inteligente con Amazon (Echo Show) y Google (Home Hub).

– Teléfonos plegables – Este formato ofrece varios beneficios – imágenes más grandes, ocupa menos espacio en el bolsillo y es menos probable que se desintegre al caer. También habrá dispositivos con pantalla plegable intercambiables entre tabletas, teléfonos, laptops y televisores.

Noticias falsas

Con IA también aparecen amenazas crecientes, entre estas están las “falsificaciones profundas”. Allí se manipulan videos digitales que sobreponen el rostro de una persona sobre el cuerpo de otra. Será 2019 el año cuándo una “Falsificación Profunda” provoque un incidente geopolítico? Se trata del final de la verdad como la conocemos?

Vidas saludables

En 2.019 por primera vez habrá más data de salud disponible fuera de los sistemas de salud que dentro de los mismos. Se predice que para 2.020 dos de cada tres pacientes con cualquier condición serán soportados por IA o tecnologías relacionadas a IA en los aspectos de diagnóstico, tratamiento y administración. Las computadoras potenciadas por IA se hacen cada mejores analizando imágenes y diagnosticando cánceres. Los médicos virtuales y chatbots están ofreciendo recomendaciones de salud a través de Apps. La oportunidad en este campo es extraordinaria, IA aplicada a la data de salud existente podría impulsar una nueva era de medicina personalizada.

Data

Una consecuencia de la explosión de IA, es que ya en 2.019 tecnología estará alrededor de la data:

Las nuevas tecnologías, desde altavoces-controlados-por-voz hasta los sensores en Internet-de-las-cosas, los vehículos conectados y los vestibles están aumentando enormemente la cantidad de data digital que se produce.

Inteligencia Artificial (IA), Aprendizaje de Máquina y Computación en la Nube están transformando la forma en la cual la data se almacena, analiza y aplica.

Los consumidores comenzarán a recuperar el control de su data y monetizarla y las empresas están empezando a adoptar un enfoque “minimalista”, solicitando solo la data que necesitan.

La explosión de la data a su vez genera peligros – para la democracia, para los mercados financieros, para la creencia en la verdad objetiva. Data en las manos equivocadas podría incluso amenazar la paz mundial.

