José Gato Briceño: 23 de Enero, horizonte claro. La Patria se libera

Posteado en: Opinión

Llama la atención a algunos que un país qué solamente ostentaba el renombre de tener riquezas en petróleo y minerales, tenía sus asuntos pendientes con países vecinos bajo control, excelentes relaciones con buena parte del mundo, tiene ya tiempo pasando a ser el protagonista de las reuniones más importantes en las organizaciones que aglutinan Estados, gobiernos y es que mi país genera una preocupación real por el devenir y seguridad del planeta. Quiero decir, reiterar, porque es necesario que no se olvide, que no se preocupan sencillamente porque seamos parte de esas organizaciones, por el bienestar de sus habitantes, porque somos un país petrolero, sino porque el destino de Venezuela es preponderante para la seguridad de la región y a lo mejor peco de exagerado para algunos, pero es indiscutible que el mundo democrático no se preocupa en vano, porque lo que en Venezuela pase generará repercusiones en el mundo. Potencias como Estados Unidos de América, Canadá, Francia, Alemania se inquietan con razón por la conexión abiertamente declarada de los herederos de Chávez, irreverentes a las leyes, violadores de acuerdos, con un sistema político de izquierda solo como fachada de atropellos y hoy por hoy usurpando la presidencia, con los grupos terroristas más sanguinarios conocidos y peor aun negociando nuestras riquezas para potenciar su poder destructivo , dándole identificación diplomática para que puedan trasladarse libremente y hacer sus fechorías. El asunto entonces es que la suerte y el interés por Venezuela no es como los masificadores de línea editorial del G2 quieren hacer ver, diciendo que los gringos lo que quieren son nuestras riquezas, si no que la dominación por parte de rusos, terroristas árabes, militares y civiles cubanos incrustados en nuestras instituciones a nuestro rico país es una inminente amenaza mundial.

Es por eso que al cumplirse las condiciones constitucionales, necesarias para que no sólo los más leales demócratas aliados internacionales, si no que también los más escépticos pudieran tener argumentos legales de peso, finalmente, la única institución legítima que existe en Venezuela , la Asamblea Nacional, tomó a pie juntillas las atribuciones que le corresponden . A pesar de que sabemos que la dictadura no se lleva por argumentos legales, ha sido estratégica la actuación parlamentaria pues colocó al régimen por primera vez en un Jaque internacional.

El pasado 23 de enero de 2019, pasó a la historia venezolana por segunda vez coincidiendo con los acontecimientos del 23 de enero de 1958 eso que no le quede lugar a dudas a ningún Venezolano, Juan Guaidó, actual presidente de la Asamblea Nacional, a escasos 18 días de su nombramiento al apegarse a la ley en toda su magnitud, nos devuelve a los venezolanos la fe en que ya estamos muy cerca de la tan añorada LIBERTAD.

La gran movilización convocada para respaldar las actuaciones de la AN, ha sido la más grande de toda la historia de Venezuela y simultáneamente fue replicada en todas las ciudades, pueblos y caseríos, además de haber congregado a cientos de miles de venezolanos expatriados en 174 ciudades del mundo se hizo escuchar el gran grito de libertad.

El contundente rechazo a la narcotirania ya pasa del 90 % en donde esa gran manifestación se pudo ver a ex chavistas, independientes, opositores abrazándose, fue un gran reencuentro entre todos los venezolanos y el retorno de la esperanza está vez magnificada por el momento constitucional presente.

La acertada estrategia de convocar esa gran movilización el 23 de enero del hoy presidente Interino ha marcado definitivamente el desplome de la narcotirania, es cuestión de paciencia y de muy poco tiempo. La sorpresa fue mayor para todos los venezolanos y el mundo al asumir el mandato de ley y frente a la multitud asumir el juramento como presidente interino de la República, porque ese acto cargado de legalidad, de verdad y de soporte multitudinario nos llenó de alegría y esperanzas. Es importante aclarar y no dejarnos confundir con la narcotirania, pues se trató de una juramentación y no de una autoproclamación, como quieren hacer ver los medios de comunicación de la dictadura dentro y fuera de Venezuela. No fue una decisión unilateral, personalista. Se trata del cumplimiento de una obligación constitucional de quien ocupa el cargo de Presidente de la Asamblea Nacional ante la falta de Presidente electo. Lo inconstitucional habría sido que no se juramentara y asumiera el cargo. ES NECESARIO DIFUNDIR ESTO

Obviamente que desde este acto de juramentación, no cesan los rumores de la posible detención del presidente Interino Juan Guaidó pero no olvidemos también que todo cambió después del miércoles 23 de enero cuando la máxima potencia económica y militar del mundo EE.UU desconoció a Nicolás Maduro y a su vez casi todos los países DEMOCRÁTICOS han reconocido como presidente Interino a Juan Guaidó.

Todo está más desastroso que de costumbre para estos malandros en estos momentos de tanta presión realmente no encuentran qué hacer y una vez más tomaron decisiones viscerales e incoherentes atropelladamente. Lo primero y mejor que pudo hacer el torpe, narcotirano, expresidente Maduro fue romper relaciones con Estados Unidos y darle el plazo de 72 horas para que salga del país todo el personal diplomático , las cuales se cumplían este sábado, todo estriba en un tema de buscar sin tregua el reconocimiento como autoridad y obviamente los Estados Unidos tomó algunas precauciones y evacuó personal de menor jerarquía y familiares por motivos de seguridad, dejando la embajada funcionando con los diplomáticos que tienen jerarquía para asumir el control de la misma , aclarando eso sí, desde Washington que las credenciales de estos funcionarios fueron entregadas al presidente interino y así lo expresó Mauricio Claver-Carone, director senior para el hemisferio occidental del Consejo Nacional de Seguridad y asesor presidencial del gobierno de Estados Unidos:” lo que haya mandado Maduro es irrelevante para nosotros. Hoy, en su primer día como presidente interino de Venezuela, hemos presentado las credenciales diplomáticas a Juan Guaidó”. Queda claro para EEUU quien ejerce el poder ejecutivo en los actuales momentos.

A última hora del día sábado aparece un comunicado oficial donde los usurpadores ya en sus últimos intentos de engaño y porque ya no disimulan su pánico, reculan manchados de excrementos diciendo que ya el personal de la embajada de los Estados Unidos se retiró tal como se le solicitó antes de las 72 horas y que se abre un lapso de 30 días para continuar operando y finalmente desalojar las instalaciones. ¿A quién creen que engañan con eso? Solo demuestran que no tienen el coraje tanto el alto mando militar cómo el capo internacional Diosdado Cabello Rondón (alias el meón) para atacar la embajada de los Estados Unidos y cumplir la amenaza (su especialidad) CORTANDOLES TODOS LOS SERVICIOS, veremos cuáles se irán a inmolar por Nicolás Maduro. Vamos a ver si el cambur verde mancha!! Los funcionarios diplomáticos permanecen en la embajada tal y como fuera solicitado el presidente (E) Guaidó. Estamos acostumbrados a ver a este patán actuando con bravuconadas, hace unos días les dio 72 horas también al grupo de Lima para que rectificara su posición y ya han pasado 2 semanas y nada hizo.

No olvidemos que lo que se juegan es perder el control del narcotráfico y por eso lo quiero recordar que los carteles de Los Soles y Los Flores controlan y suministran el 70 % del mercado mundial de la droga, son carteles crueles y criminales y la doctrina de los gánster y mafias es bien clara, el que abandone la mafia será hombre muerto. Ellos saben que por las buenas o democráticamente no van entregar el gobierno, como Venezolano desearía la paz y eso sería lo ideal pero estoy convencido que saldrán con los pies hacia adelante. EE.UU no da puntada sin dedal y está armando su trabuco con conciencia de que son bichos de cuidado, para muestra el pasado viernes mandó una señal contundente al designar a Eliott Abrams, un estratega quien fue el cerebro de la invasión de EE.UU a Panamá. Esta semana continuarán apegándose a la legalidad una cantidad de países, instituciones, militares de alto rango y así el desplome del régimen será definitivo.

No puedo terminar mi columna sin repudiar enérgicamente la arbitraria detención de 70 personas, entre ellos 39 jóvenes estudiantes monaguense por salir a las calles a pedir libertad en las marchas del pasado 23 de enero y que la Reina de los Caños, ficha principal del cártel de los Soles y autora intelectual de estas detenciones la narcogobernadora Yelitze Santaella les haya impedido la asistencia médica, comida, enseres e inclusive las necesidades fisiológicas. Y lo insólito que por la “justicia” controlada por el PSUV ya les dictaron privativa de libertad y están en las mazmorras de la revolución y la audiencia preliminar será en 45 días. Hacemos llamado al pueblo de Monagas para que haga seguimiento directo del caso y reclamen los derechos de nuestros paisanos.

Cada día el panorama se aclara más y Dios mediante estas injusticias serán solventadas con el regreso a la vida ciudadana de progreso y de bien.

Así lo afirmo y lo creo desde la cárcel del exilio con lo único que me queda MI PLUMA Y MÍ PALABRA.

José Gregorio Briceño Torrealba

“El Gato” Briceño

Fuente: http://gatobriceno.blogspot.com/2019/01/23-de-enero-horizonte-claro-la-patria.html