Marco Rubio: EEUU otorga control de cuentas bancarias de Venezuela y BCV a Guaidó

El senador Marco Rubio informó este domingo que los Estados Unidos otorgaron el control de las cuentas bancarias de Venezuela y el BCV al presidente (E) Juan Guaidó.

lapatilla,com

El parlamentario dio a conocer la noticia a través de su cuenta en Twitter, donde explica la nueva orden emitida desde EEUU.

“Los Estados Unidos han otorgado el control de las cuentas bancarias de Estados Unidos del gobierno venezolano y del Banco Central de Venezuela al gobierno legítimo del Presidente (E), Juan Guaidó”, escribió.

The U.S. has given control of U.S. bank accounts of the Venezuelan government & Venezuelan Central Bank over to the legitimate government of Interim President @jguaido.https://t.co/W1OaLjaabw #WinterIsComing

— Marco Rubio (@marcorubio) 27 de enero de 2019