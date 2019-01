Marco Rubio: Rusia no salvará a Maduro; Putin puede ser malo pero no idiota

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador del estado de Florida en EEUU, Marco Rubio, se pronunció acerca de un presunto apoyo económico de Rusia a Nicolás Maduro tras las sanciones registradas a Pdvsa por el Departamento del Tesoro.

lapatilla.com

“Rusia no va a salvar a Maduro”, expresò Rubio en Twitter. “Putin y sus compañías oligarcas como Rosneft ya han aportado cerca de $ 20 mil millones en ventas, préstamos y licencias de exploración y Maduro no paga”, indicó.

El vocero estadounidense no se corta y sentencia: “Putin puede ser malo, pero no es estúpido”.

Russia is not going to save Maduro. #Putin & his oligarch companies like Rosneft have already poured close to $20 billion in sales, loans & exploration licenses & Maduro doesn’t pay.

Putin may be evil, but he is not stupid. https://t.co/aOsEbx3yuX

— Marco Rubio (@marcorubio) 28 de enero de 2019