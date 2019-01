Transición lenta pero segura con Juan Guaidó, por Jesús Alfonso Sánchez

Posteado en: Actualidad

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha afirmado este sábado que si Nicolás Maduro no convoca elecciones en Venezuela en el plazo de ocho días, España reconocerá al líder de la oposición Juan Guaidó como presidente INTERINO. “No buscamos poner o quitar gobiernos, queremos democracia y elecciones libres y transparentes en Venezuela”, ha dicho en una declaración institucional sin preguntas realizada en Moncloa. Poco después, Francia, Alemania y Reino Unido hicieron la misma petición a través de comunicados oficiales y Twitter.

Por Jesús Alfonso Sánchez

El Gobierno de España exigió ocho días a Maduro para convocar elecciones libres, transparentes y democráticas. Y si no ocurre la convocatoria, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela para convocar elecciones.

La decisión está tomada. “Juan Guaidó es la persona que a nuestro juicio es la máxima representación de la Asamblea Nacional al ostentar su presidencia y, en consecuencia, es la persona que debe liderar esta transición hacia las elecciones libres”.

El presidente Pedro Sánchez también está indirectamente desautorizando al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que se había convertido en una especie de garante de las elecciones de mayo pasado. La oposición no reconoció como válidos esos comicios, que son la base que Maduro reclama para mantenerse en el poder, pero Zapatero sí las apoyó después de estar allí como observador. Sánchez ya había dicho en alguna ocasión que Zapatero en este caso no habla en nombre del Gobierno español, pero con este último movimiento le desautoriza abiertamente. “La comunidad internacional no reconoció la legitimidad de las elecciones del pasado mes de mayo 2018 en las que se sustenta la presidencia de Maduro, y sí se reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional Venezolana, elegida democráticamente con arreglo a las previsiones constitucionales”.

Maduro el usurpador señaló que Pedro Sánchez “no está en el Gobierno gracias al voto popular”. Dijo que su Gobierno “se planta ante España, con su racismo, su discriminación y sus complejos de superioridad. Que se vayan rápido, no tienen lecciones que darnos, su embajada y su personal, seríamos más felices sin ellos”.

Otro más, que salto la talanquera fue el agregado militar de la Embajada de Venezuela en Washington, el coronel José Luis Silva Silva, se desmarcó este sábado 26E por la tarde del régimen de Nicolás Maduro y reconoció a Juan Guaidó como mandatario legítimo, tres días después de que el líder de la oposición se proclamase presidente interino con el objetivo de convocar elecciones libres. La ruptura del coronel Silva supone un golpe en el hígado para Maduro y sus compinches militares aferrados al poder de la corrupción.

La noticia trascendió primero a través del Miami Herald. “¡Ya basta! Dejen de lado el control ilegal de nuestro territorio y del poder ejecutivo. Los líderes se han convertido en multimillonarios a costa del pueblo”, advirtió el coronel Silva, dirigiéndose a los militares de su país, en declaraciones a dicho diario.

Poco después comenzó a circular un vídeo del coronel uniformado y dijo: “Me dirijo al pueblo de Venezuela y en especial a mis hermanos de las Fuerza Armada Nacional con la finalidad de reconocer como único presidente legítimo al presidente Juan Guaidó”, y llama a los militares a no atacar a la población civil. “Por favor, hermanos, no ataquen a nuestro pueblo, el Estado nos dio las armas para defender a nuestro país, no para atacar a nuestro iguales”, y se adhiere a la hoja de ruta de Guaidó, cuyos tres puntos enumera así: cese de la “usurpación” del poder ejecutivo, comienzo de una transición a un nuevo Gobierno y celebración de elecciones “libres y transparentes”.

Hace pocos días se cumplieron 60 años de la revolución maléfica cubana. Ese día, Sergio Ramírez, gran escritor nicaragüense fue vicepresidente del primer Gobierno sandinista en Nicaragua, recordó la manera en que vivió la entrada triunfal de Fidel Castro a La Habana, la inspiración que eso significó para los guerrilleros nicaragüenses que luchaban contra Somoza.

Ramírez sufre hoy, como tantos otros, la dictadura de su viejo amigo Daniel Ortega, que ha causado un baño de sangre en los últimos meses. El final de la nota de Ramírez terminaba con este párrafo: “Cuba, Nicaragua y Venezuela representan modelos obsoletos cuestionados precisamente por encarnar dictaduras militares que violentan los derechos humanos y han fracasado en crear bienestar, eliminando la pobreza, como se supone que era el propósito de las revoluciones. La escogencia hoy no es entre revolución e imperialismo, sino entre autoritarismo y democracia.

La experiencia de veinte años del chavismocubano ha sido más que una pesadilla la más cruel de todas las dictaduras militares (autoritarismo puro) que hemos tenidos en nuestra historia republicana. El usurpador bailarín de salsa burda, lo hemos puesto a bailar al son de los ciudadanos demócratas que apoyamos al presidente constitucional interino Guaidó.

Nada es eterno en el planeta tierra. Dios tarda pero no olvida. La transición es lenta pero segura para no arrepentirnos por la improvisación, ambición, venganza en la sustitución del Poder. Las elecciones democráticas para elegir los poderes públicos no pueden ser convocadas por el gobierno USURPADOR antidemocrático, tiene que ser por el gobierno democrático que representa el presidente interino Juan Guaidó y su equipo de gobierno con observación internacional.

El juego político no ha terminado, es de nueve innings y hasta que no se alga el ultimo out no termina. Por fin la Agenda política del juego político-militar mercenario que impuso el diabólico régimen golpista chavista cubano llegó a manos de OPOSICION democrática para que ejecute sin medias tintas. Ahora si se acabó el pan de piquito. Por fin podemos anunciar al mundo civilizado que Venezuela es Libre y de los venezolanos para poder recibir a todos los que se fueron con razón o sin ella. Con los brazos abiertos como se reciben a los coterráneos, que nunca los hemos dejamos de extrañar y amar. Amén.

¡OJO! Advertencia: todo juego político no es fácil de manejar y descifrar. El gobierno de EEUU no puede ceder a la expulsión de sus diplomáticos de su Embajada por orden del usurpador, sería reconocer el ilegitimo gobierno. Sí se quedan es reconocer tácitamente que Guaidó es el presidente interino de Venezuela. ¡Ojo! expulsar por la fuerza a los diplomáticos de la Embajada de EEUU es un acto que se consideraría de guerra y ocasionaría una intervención militar de EEUU para proteger a sus funcionarios. ¡Ud. amigo lector! imagina el berenjenal en que se metería el usurpador Maduro con narcos militares, esbirros cubanos, iraníes, rusos, chinos, sirios, turcos, para enfrentar a los marines desde un portaviones yanqui. Que Dios nos agarre confesado.

Ningún ciudadano de consciencia patriótica puede desear tal aberración; solo aquellos narcos criminales sicópatas por mantenerse en el poder dictatorial. La Razón se impondrá y la transición se dará duela a quien le duela con Juan Guaido como presidente interino. Las elecciones van, lo más pronto posible con un nuevo CNE imparcial donde voten todos los inscritos en RPE y los de la gran DIASPORA que camina por todo el mundo. Con la asistencia de testigos electorales imparciales del país y de naciones que quieran presenciar el gran evento de la restauración de la Nueva Democracia civilista venezolana.

Así de las cosas.