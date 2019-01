Bolton le recuerda a Saab: Habrá consecuencias graves para quienes intenten dañar a Guaidó

Click to email this to a friend (Opens in new window)

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, respondió a las medidas cautelares solicitadas contra el presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó, según anunció Tarek William Saab.

lapatilla.com

“Denunciamos las amenazas ilegítimas del ex fiscal general de Venezuela contra el presidente Juan Guaidó”, enfatizó Bolton.

“Permítanme reiterar que habrá consecuencias graves para quienes intenten subvertir la democracia y dañar a Guaidó”, sentenció el vocero estadounidense.

Las declaraciones de Bolton surgen justo después de que Saab, Fiscal General nombrado por la Constituyente cubana, solicitara ante el Tribunal Supremo de Nicolás Maduro medidas cautelares a Guaidó.

Las mismas incluyen “prohibición de salida del país, congelación de sus cuentas en Venezuela, además de impedirle enajenar y gravar bienes, muebles e inmuebles”.

We denounce the illegitimate former Venezuelan Attorney General's threats against President Juan Guaido. Let me reiterate – there will be serious consequences for those who attempt to subvert democracy and harm Guaido.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 29, 2019