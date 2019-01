“Devastador”: Reacciones al oscuro documental que expone el acoso de Michael Jackson a dos niños

Leaving Neverland, el explosivo y perturbador documental centrado en las acusaciones de abuso sexual infantil contra Michael Jackson, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance, generó la reacción violenta por parte del fanáticos del Rey del pop .

Por Infobae

La página de IMDb del polémico documental fue hackeada por los admiradores del fallecido cantante, que no quieren creer los hechos aberrantes perpetrados por su ídolo. Por unas horas, en la web especializada de cine, aparecía el filme titulado como “Mentiroso, mentiroso 2: La historia de Wade Robson y Jimmy Safechuck”.

El filme, dirigido por Dan Reed, está enfocado en los testimonios de Wade Robson y de James Safechuck, que aseguran que el autor de “Thriller” abusó de ellos cuando eran niños. Robson tenía 7 años, mientras que Safechuck, 10, cuando conocieron al cantante.

En Sundance, la película de cuatro horas de duración generó gran controversia e incluso una pequeña protesta de parte de los fanáticos de Jackson frente al Egyptian Theatre, donde tuvo su estreno mundial el viernes. Los fans de Jackson que son críticos del documental han apuntado contra IMDb, así como contra otras compañías, por patrocinar al reconocido festival.

Los críticos que asistieron a la proyección califican el material de “devastador y perturbador”. Auguran que el legado de Michael Jackson nunca volverá a ser el mismo.

Scott Mantz lo calificó de “impactante, triste, perturbador y devastador”, mientras que el periodista Gerrick D. Kennedy de Los Angeles Times describió la película como “dolorosa”, y agregó: “Mi corazón está increíblemente roto. Lo siento. Esto duele”.

En respuesta, los fanáticos respondieron que era “todo mentira” y que no había “evidencia” de los abusos y que la gente “nunca trató de entender a Michael y ver quién era realmente”.

“Es la mitad del documental de Michael Jackson de cuatro horas y ya voy a necesitar 400 duchas para volverme a sentir limpio”, dijo David Ehrlich, crítico de cine de Indie Wire.

it’s halftime at the four-hour Michael Jackson doc and I’m already gonna need 400 showers to ever feel clean again. #Sundance

“En un descanso de 10 minutos a la mitad del documental de 4 horas de Michael Jackson sobre el abuso sexual infantil en Sundance”, escribió Kevin Fallon, reportero del diario The Daily Beast. “Lo que creías que sabías o pensabas, el contenido de esto es más perturbador de lo que puedes imaginar. Y de nuevo, estamos a medio camino “.

On a 10-min break halfway through Sundance’s 4-hour Michael Jackson child sex abuse documentary. Whatever you thought you knew or were aware of, the content of this is more disturbing than you could imagine. And again, we’re only halfway through.

