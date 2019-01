Estados Unidos certificó la autoridad de Juan Guaidó para controlar algunos activos de Venezuela (comunicado)

Posteado en: Destacados, Internacionales

Estados Unidos certificó la autoridad de presidente encargado Juan Guaidó para controlar determinados activos del país sudamericano mantenidos por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York o por cualquier banco asegurado por Estados Unidos, reportó el martes el Departamento de Estado.

La certificación, entregada el viernes, se aplica a determinados activos mantenidos en cuentas que pertenecen al gobierno venezolano o a su banco central.

“Esta certificación ayudará al gobierno legítimo de Venezuela a salvaguardar esos activos para beneficio del pueblo venezolano”, dijo en un comunicado Robert Palladino, portavoz del Departamento de Estado.

The United States has taken action to support interim President Guaido protect #Venezuela assets for the benefit of its people. We call on other governments to recognize @jguaido and take similar steps. #EstamosUnidosVE https://t.co/vzHTj807gu — Robert Palladino (@StateDeputySPOX) January 29, 2019

Protegiendo los activos de Venezuela en beneficio de los venezolanos

Comunicado de prensa

Robert palladino

Portavoz adjunto

Washington DC

29 de enero de 2019

El 25 de enero, el Secretario de Estado Michael R. Pompeo certificó la autoridad del Presidente interino Juan Guaido para recibir y controlar ciertas propiedades en cuentas del Gobierno de Venezuela o del Banco Central de Venezuela en poder del Banco de la Reserva Federal de Nueva York o de cualquier otro Bancos asegurados de EE. UU., De conformidad con la Sección 25B de la Ley de la Reserva Federal. Esta certificación ayudará al gobierno legítimo de Venezuela a proteger esos activos en beneficio del pueblo venezolano.

Hacemos un llamado a otros gobiernos para que reconozcan al presidente interino Juan Guaido y tomen medidas similares para proteger el patrimonio de Venezuela de un nuevo robo del régimen corrupto de Maduro.

Protecting Venezuela’s Assets for Benefit of Venezuelan People

Press Statement

Robert Palladino

Deputy Spokesperson

Washington, DC

January 29, 2019

On January 25, Secretary of State Michael R. Pompeo certified the authority of Venezuela’s interim President Juan Guaido to receive and control certain property in accounts of the Government of Venezuela or Central Bank of Venezuela held by the Federal Reserve Bank of New York or any other U.S. insured banks, in accordance with Section 25B of the Federal Reserve Act. This certification will help Venezuela’s legitimate government safeguard those assets for the benefit of the Venezuelan people.

We call on other governments to recognize interim President Juan Guaido and take similar steps to protect Venezuela’s patrimony from further theft by Maduro’s corrupt regime.

